Як довго буде сніг в Україні: коли припиняться опади

У неділю, 6 квітня, до України прийшло різке похолодання аж до заморозків. У частині областей вже випав сніг. Найближчими днями він йтиме у більшості регіонів.

Коли ж припиняться опади, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні

Наталія Птуха розповідала, що 7 квітня вже практично у всіх регіонах можливий невеликий сніг. Уночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів. Удень всього +1 – +4 градуси. На Сході й Південному Сході також зниження температури, – там невеликі дощі й упродовж доби вже +3 – +8 градусів.

Холодна погода також утримається 8 – 9 квітня. Уночі будуть заморозки. Інтенсивність 0 – -5 градусів залишається, однак, у Карпатах навіть -4 – -9 градусів. А в денні години +1 – +7 градусів практично у всіх областях.

До речі, у вівторок без істотних опадів. У середу мокрий сніг ще може пролітати. Однак, інтенсивність опадів і їх площа охоплення вже буде меншою. На Півдні прогнозують мокрий сніг з дощем, а на Південному Сході – без істотних опадів.

Поки різких підвищень температури не видно. У четвер, 10 квітня, часом невеликий мокрий сніг і дощ може бути. Загалом увесь тиждень буде холодним, включно до неділі, 13 квітня.

Наталія Птуха також розповідала, що в західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях можливе тимчасове утворення снігового покриву висотою подекуди до 10 сантиметрів. Однак, це не означає, що всюди так буде, підкреслила синоптикиня. Додала, десь локально, звичайно, може утворитися.

Припинення опадів очікуємо вже з 14 квітня,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

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До речі, синоптикиня пояснила, яка причина різкого похолодання з заморозками та снігом у квітні. Також відповіла, коли знову прийде потепління.