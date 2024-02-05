Опади по всій Україні: в яких областях йтиме сніг, а де буде дощ

Карпати замело снігом. На одній з вершин двометрові перемети. У понеділок сніжило й у столиці. Найближчими днями опади будуть по всій Україні.

На більшу частину території України будуть впливати атмосферні фронти. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

Дізнайтеся вже зараз Сильні морози ще будуть чи вже ні: синоптик дав чітку відповідь

Де йтиме сніг, дощ

Найближчими днями на територію України впливатимуть атмосферні фронти. У вівторок практично по всій території дощі, місцями з мокрим снігом, окрім Півдня. На Одещині, Закарпатті та Прикарпатті без істотних опадів.

Дивіться також Київ замітає лапатим снігом: атмосферні кадри зі столиці

Прогноз погоди на 6 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

У середу та четвер атмосферні фронти також будуть пролягати через територію України. Вони простягатимуться з Заходу на Схід.

Тому очікуємо в більшості мокрий сніг з дощем. Але опадів не буде по Півдню країни, а вдень четверга і по Півночі,

– зазначила Наталія Птуха.

Синоптикиня додала, що вже в п'ятницю атмосферний фронт уже почне зміщуватися в північному напрямку.

Це треба побачити Уже 2 метри свіжого снігу: Карпати сильно замело

Орієнтовний прогноз погоди на 8 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру