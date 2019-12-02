У Києві випав сніг: чарівні фото, відео

Київ надвечір 2 грудня засипало першим "зимовим" снігом. Проте, поки легенько - товщина снігового покриву у столиці сягає 2-3 сантиметри.

Сніг у Києві випав через похолодання, яке напередодні накрило Україну. Наразі температура повітря в столиці тримається у межах -1+1 градусів.

Важливо: В Україну йде негода: де чекати сильний сніг, ожеледицю та шквали вітру

Користувачі публікують у соцмережах чарівні фото столиці, яка поринула у зимову казку. На опублікованих фото видно, що сніговий покрив вже вкрив злітні полоси та землю. Проте, на дорогах сніг швидко тане.

Київ засніжило надвечір 2 грудня / фото з інстаграму

Сніг у Києві випав 2 грудня: відео

Київ засипає снігом: відео

Вже завтра, 3 грудня, погода погіршиться і в Києві сніжитиме увесь день. Синоптики також попереджають про нічні заморозки до -8 градусів та ожеледицю.

3 грудня у Київській області очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг. Прогнозують утворення снігового покриву висотою 2-5 см. На дорогах – ожеледиця. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць,

– наголосили в КМДА.

Як водіям їздити при ожеледиці: поради