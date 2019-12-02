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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      У Києві випав сніг: чарівні фото, відео

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      Київ засипало снігом / ukrinform.ua

      Київ надвечір 2 грудня засипало першим "зимовим" снігом. Проте, поки легенько - товщина снігового покриву у столиці сягає 2-3 сантиметри.

      Сніг у Києві випав через похолодання, яке напередодні накрило Україну. Наразі температура повітря в столиці тримається у межах -1+1 градусів.

      Важливо: В Україну йде негода: де чекати сильний сніг, ожеледицю та шквали вітру

      Користувачі публікують у соцмережах чарівні фото столиці, яка поринула у зимову казку. На опублікованих фото видно, що сніговий покрив вже вкрив злітні полоси та землю. Проте, на дорогах сніг швидко тане.

      Київ засніжило надвечір 2 грудня / фото з інстаграму

      Сніг у Києві випав 2 грудня: відео

       

      Київ засипає снігом: відео

       

      Вже завтра, 3 грудня, погода погіршиться і в Києві сніжитиме увесь день. Синоптики також попереджають про нічні заморозки до -8 градусів та ожеледицю.

      3 грудня у Київській області очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг. Прогнозують утворення снігового покриву висотою 2-5 см. На дорогах – ожеледиця. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць,
      – наголосили в КМДА.

       

      Як водіям їздити при ожеледиці: поради

      • Все потрібно робити плавно: повертати кермо, натискати і відпускати педалі.
      • Під час поїздки максимально сконцентруйтеся, не включайте в салоні музику, попросіть пасажирів помовчати.
      • Швидкість руху повинна бути низькою.
      • При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
      • Кожне гальмування бажано передбачити завчасно, також тримайте збільшену дистанцію до інших авто.
      • Повороти під час ожеледиці варто проходити по максимально великому радіусу.
      Замах на Соболєва: що відомо про ймовірного вбивцю сина депутата
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Сніг в Україні Погода Новини Києва Київ замело снігом
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