У Києві випав сніг: чарівні фото, відео
Київ надвечір 2 грудня засипало першим "зимовим" снігом. Проте, поки легенько - товщина снігового покриву у столиці сягає 2-3 сантиметри.
Сніг у Києві випав через похолодання, яке напередодні накрило Україну. Наразі температура повітря в столиці тримається у межах -1+1 градусів.
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Користувачі публікують у соцмережах чарівні фото столиці, яка поринула у зимову казку. На опублікованих фото видно, що сніговий покрив вже вкрив злітні полоси та землю. Проте, на дорогах сніг швидко тане.
Київ засніжило надвечір 2 грудня / фото з інстаграму
Сніг у Києві випав 2 грудня: відео
Київ засипає снігом: відео
Вже завтра, 3 грудня, погода погіршиться і в Києві сніжитиме увесь день. Синоптики також попереджають про нічні заморозки до -8 градусів та ожеледицю.
3 грудня у Київській області очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг. Прогнозують утворення снігового покриву висотою 2-5 см. На дорогах – ожеледиця. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць,
– наголосили в КМДА.
Як водіям їздити при ожеледиці: поради
- Все потрібно робити плавно: повертати кермо, натискати і відпускати педалі.
- Під час поїздки максимально сконцентруйтеся, не включайте в салоні музику, попросіть пасажирів помовчати.
- Швидкість руху повинна бути низькою.
- При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
- Кожне гальмування бажано передбачити завчасно, також тримайте збільшену дистанцію до інших авто.
- Повороти під час ожеледиці варто проходити по максимально великому радіусу.