У Москві – потужний снігопад, вітер валить дерева на автівки: вражаючі кадри
У російській столиці відбуваються аномальні речі. В останній місяць весни до Москви раптом завітала зима. І не одна, а із сильною завірюхою.
Вночі окупанти вкотре масовано атакували Україну смертоносними ракетами і дронами. За це на росіян обов'язково рано чи пізно впаде кара небесна. А поки що на них зненацька звалилася купа снігу.
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Москвичів "засипає"
У Москві 8 травня сталася справжня зима. Там йде сильний снігопад. Шквальний вітер зі швидкістю 20 метрів на секунду валить дерева на дроти, автомобілі та проїжджу частину.
Синоптики прогнозують, що завтра, 9 травня, у російській столиці буде найхолодніша погода цього місяця за останні 25 років. Потепління обіцяють до середини місяця.
Вночі та вранці 9 травня температура стрибатиме від 1 до 6 градусів морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься не більше ніж до 5 градусів тепла.
Росіянам радять тепліше одягатися, знизити швидкість, уникати небезпечних маневрів, паркувати машини далеко від дерев та обходити хиткі конструкції.
"Весняні" краєвиди з вікна будинків у Москві: дивіться відео
Жителів країни-агресорки "присипало" снігом: дивіться відео
Завірюха над Москвою: дивіться відео
Що відбувається у російській столиці: дивіться відео
Нагадаємо, що вночі 9 та 10 травня в Україні прогнозують різке похолодання. Крім півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 5 градусів морозу. 9 травня на Чернігівщині та Сумщині очікуються сильні заморозки другого рівня небезпеки. Такий самий рівень небезпеки спостерігатиметься і в Сумській, Харківській та Луганській областях 10 травня.
Без парадів і маршів: як пройде 9 травня у Росії
- Ймовірніше, власної техніки на так званому параді "побєди" у Москві не буде.
- А у Курській, Брянській, Бєлгородській, Рязанській та Псковській областях взагалі скасували паради. Влада пояснила це міркуваннями безпеки. Адже прифронтові регіони залишаються вразливими для українських безпілотників.
- Без маршів "безсмертний полк" 9 травня мине для багатьох регіонів Росії.
- Раніше у британській розвідці припустили, що масове скасування заходів до 9 травня пов'язане також зі страхом Путіна перед ймовірними заворушеннями невдоволених війною в Україні напередодні його інавгурації.