У російській столиці відбуваються аномальні речі. В останній місяць весни до Москви раптом завітала зима. І не одна, а із сильною завірюхою.

Вночі окупанти вкотре масовано атакували Україну смертоносними ракетами і дронами. За це на росіян обов'язково рано чи пізно впаде кара небесна. А поки що на них зненацька звалилася купа снігу.

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Москвичів "засипає"

У Москві 8 травня сталася справжня зима. Там йде сильний снігопад. Шквальний вітер зі швидкістю 20 метрів на секунду валить дерева на дроти, автомобілі та проїжджу частину.

Синоптики прогнозують, що завтра, 9 травня, у російській столиці буде найхолодніша погода цього місяця за останні 25 років. Потепління обіцяють до середини місяця.

Вночі та вранці 9 травня температура стрибатиме від 1 до 6 градусів морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься не більше ніж до 5 градусів тепла.

Росіянам радять тепліше одягатися, знизити швидкість, уникати небезпечних маневрів, паркувати машини далеко від дерев та обходити хиткі конструкції.

"Весняні" краєвиди з вікна будинків у Москві: дивіться відео

Жителів країни-агресорки "присипало" снігом: дивіться відео

Завірюха над Москвою: дивіться відео

Що відбувається у російській столиці: дивіться відео

Нагадаємо, що вночі 9 та 10 травня в Україні прогнозують різке похолодання. Крім півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 5 градусів морозу. 9 травня на Чернігівщині та Сумщині очікуються сильні заморозки другого рівня небезпеки. Такий самий рівень небезпеки спостерігатиметься і в Сумській, Харківській та Луганській областях 10 травня.

Без парадів і маршів: як пройде 9 травня у Росії