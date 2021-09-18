"Собака гавкає, караван іде": окупанти у Криму відреагували на санкції РНБО

У "виборчій комісії" Криму відреагували на санкції Ради з нацбезпеки та оборони через проведення так званих виборів до Держдуми на окупованих територіях. Там вважають, що обмеження України не вплинуть на голосування.

Санкції РНБО прокоментував голова російської "виборчої комісії" Криму Михайло Малишев. Він зазначив, що робота, необхідна для організації "виборчого процесу" триває у "спокійному режимі".

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Реакція окупантів Криму на санкції України

Усі ці чергові санкції жодним чином не вплинуть на роботу ні виборчих комісій, ні членів комісій. І хотілося б відповісти відомою східною приказкою "собака гавкає, караван іде",

– сказав представник окупантів.

За словами Малишева, підсумки першого дня "голосування" свідчать про те, що явка в окупованому Криму становить 21,15%. Участь у так званих виборах взяли 315,9 тисячі кримчан.

РНБО ввела санкції через вибори у Держдуму на окупованих землях

Секретар РНБО Олексій Данілов 17 вересня повідомив, що Україна запровадить проти Москви нові санкції через проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

За словами Данілова, під час засідання "відпрацювали перший список людей, представлений відповідними органами". Санкції щодо них застосують найближчим часом – після указу Володимира Зеленського.

Зокрема, РНБО вирішила ввести обмеження щодо 53 членів територіальних виборчкомів та 33 кандидатів у Держдуму.