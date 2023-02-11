У Туреччині пес врятував з-під завалів 5 людей: шукав навіть з пораненими лапами

Через поштовхи земної поверхні на території Туреччини загинуло декілька десятків тисяч людей та було зруйновано чимало житлових будинків. Водночас відомо, що друг рятувальників – собака, на прізвисько Кепюк, – навіть поранений допомагав діставати з-під завалів людей.

Станом на вечір 11 лютого відомо про 25 тисяч осіб, життя яких забрали землетруси в Сирії та Туреччині. Однак рятувальники не втрачають надії та продовжують витягати з-під завалів живих чоловіків, жінок та дітей. Зокрема, п'ятьох людей, попри поранення лапок, допоміг дістати пес Кепюк.

Читайте також Як вивільнення енергії 500 атомних бомб, – сейсмолог про силу землетрусу в Туреччині

Лапки тварині перебинтували

Зауважимо, що працює чотирилапий в провінції Малатья, що на Сході Туреччини. Кепюк працює з турецькою рятувальною командою Van Disaster and Emergency Management. Відомо, що його направили в регіон разом двома тренерами – Дерсімом Булутом та Ніязі Озбеком.

Під час пошуково-рятувальних робіт на території зруйнованих під час землетрусів будинків усі 4 ніжки собаки постраждали. Їх поранили уламки вікон. Деякі лапи довелось навіть зашивати через глибокі рани,

– написали у виданні Trthaber.

Окрім того, там опублікували світлини чотирилапого. На них він щасливий, хоча з перебинтованими лапками.

Собака Кепюк рятує людей в Туреччині: дивіться фото зі турецького ЗМІ Trthaber

Землетрус в Туреччині: останні новини

Не так давно у Туреччині з-під завалів дістали живого 13-річного хлопчика. Відомо, що дитина 55 годин перебувала під руїнами будинку разом зі своєю папугою. Зазначимо, що зберегли йому життя рятувальники з Азербайджану та Об'єднаних Арабських Еміратів, які прибули в Туреччину на допомогу.

Окрім того, про землетруси в Туреччині згадав у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття всьому турецькому народові через цю трагедію та констатував, що представники ДСНС України зараз допомагають колегам в провінціях Туреччини, що найбільше постраждали від земних поштовхів.

Водночас відомо, що в одному з населених пунктів внаслідок цього лиха утворилась гігантська тріщина, яка має глибину 30 метрів і ширину близько 200 метрів.



Що робити у разі землетрусу / Картинка 24 Каналу