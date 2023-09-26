Собчак стверджує, що їй телефонував Кадиров: пропагандистка показала фото
Російська журналістка Ксенія Собчак заявила, що нібито говорила телефоном із главою Чечні Рамзаном Кадировим. Зауважимо, на сьогодні розповсюджується інформація, що він хворий і навіть може бути у комі.
За словами Собчак, їхня розмова буцімто тривала 40 хвилин і пройшла у режимі відеозв'язку. Про це пропагандистка повідомила у своїй соцмережі, інформує 24 Канал.
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Собчак каже, що розмовляла з Кадировим
Журналістка оприлюднила скриншот з відеодзвінка, на якому видно її та самого главу Чечні. Собчак стверджує, що Кадиров нібито зателефонував їй через те, що вона закликала розслідувати інцидент з його сином.
До того ж пропагандистка переказала розмову з Кадировим. Вона каже, що глава Чечні нібито не покарав свого сина за його вчинок, а навпаки пишається ним, оскільки "він повівся як справжній чоловік".
Ми прийшли в СІЗО, Журавель сказав, що хоче поговорити зі мною особисто. Сказав, що хоче прийняти іслам, я сказав йому, що він шайтан і просто хоче врятувати свою шкуру. І що такі мусульмани нам не потрібні. Я йому нічого не робив, я законослухняний громадянин. Але потім я пішов з кабінету, а Адам там залишився, я цього не помітив. Він у мене взагалі сам собі на умі. Потім почув крики, послав охоронця свого рознімати їх. Адам самостійний, темпераментний. Я не памʼятав і не думав про те, що Адаму 15, у мене три сини старших, я постійно плутаю їхній вік,
– розповів Кадиров Собчак.
Окрім цього, Собчак стверджує, що Кадиров дозволив їй писати про нього "що завгодно", але про його родину – ні.
"Розмову опублікувати дозволив, я запитала кілька разів. Скриншот опублікувати теж дозволив, тут теж запитала кілька разів. Живий, здоровий, не нейромережа, дуже енергійно їв горішки кешʼю", – написала російська журналістка.
Собчак нібито розмовляла з Кадировим / Скриншот
В якому стані зараз Кадиров: що відомо
- Нещодавно повідомлялося, що Кадирова могли ввести у штучну кому. Є версія, що йому пересадили нирку, яка не прижилася.
- Представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів, що Кадиров перебуває у важкому стані. Була навіть інформація про кому, проте вона наразі не підтвердилася.
- Керівник чеченського руху "Єдина сила" Джамбулат Сулейманов пояснив, що Кадирова реанімують й змушують постійно бути в медіапросторі, адже з ним багато чого пов'язано.
- На думку керівника чеченського руху "Єдина сила", Путіну невигідно прибирати з політичного поля Кадирова. Якщо була спроба замаху на його життя, то це не було з боку самого Путіна.