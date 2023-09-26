Собчак стверджує, що їй телефонував Кадиров: пропагандистка показала фото

Російська журналістка Ксенія Собчак заявила, що нібито говорила телефоном із главою Чечні Рамзаном Кадировим. Зауважимо, на сьогодні розповсюджується інформація, що він хворий і навіть може бути у комі.

За словами Собчак, їхня розмова буцімто тривала 40 хвилин і пройшла у режимі відеозв'язку. Про це пропагандистка повідомила у своїй соцмережі, інформує 24 Канал.

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Собчак каже, що розмовляла з Кадировим

Журналістка оприлюднила скриншот з відеодзвінка, на якому видно її та самого главу Чечні. Собчак стверджує, що Кадиров нібито зателефонував їй через те, що вона закликала розслідувати інцидент з його сином.

До того ж пропагандистка переказала розмову з Кадировим. Вона каже, що глава Чечні нібито не покарав свого сина за його вчинок, а навпаки пишається ним, оскільки "він повівся як справжній чоловік".

Ми прийшли в СІЗО, Журавель сказав, що хоче поговорити зі мною особисто. Сказав, що хоче прийняти іслам, я сказав йому, що він шайтан і просто хоче врятувати свою шкуру. І що такі мусульмани нам не потрібні. Я йому нічого не робив, я законослухняний громадянин. Але потім я пішов з кабінету, а Адам там залишився, я цього не помітив. Він у мене взагалі сам собі на умі. Потім почув крики, послав охоронця свого рознімати їх. Адам самостійний, темпераментний. Я не памʼятав і не думав про те, що Адаму 15, у мене три сини старших, я постійно плутаю їхній вік,

– розповів Кадиров Собчак.

Окрім цього, Собчак стверджує, що Кадиров дозволив їй писати про нього "що завгодно", але про його родину – ні.

"Розмову опублікувати дозволив, я запитала кілька разів. Скриншот опублікувати теж дозволив, тут теж запитала кілька разів. Живий, здоровий, не нейромережа, дуже енергійно їв горішки кешʼю", – написала російська журналістка.



Собчак нібито розмовляла з Кадировим / Скриншот

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