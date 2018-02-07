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Собчак пояснила, коли закінчиться війна на Донбасі

03:44, сьогодні 4430 Читать новость на русском
Ксенія Собчак
Ксенія Собчак / Фото з відкритих джерел

Як тільки Росія виведи своїх військових з Донбасу – конфлікт на Сході України завершиться.

Таку думку вивловила кандидат на пост президента Росії Ксенія Собчак, повідомляє "Голос Америки".

За словами Собчак, конфлікт на Донбасі є штучно створеним і триває досі лише через дії Росії.

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"Я в цьому впевнена, це штучний конфлікт, підтримуваний російською стороною", сказала політик.

Окрім того, Собчак запропонувала провести у Криму "міжнародний референдум", на якому б людям дали можливість визначити подальшу долю півострова.

Теги: Новини політики Війна на Донбасі Ксенія Собчак Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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