Собчак пояснила, коли закінчиться війна на Донбасі

Як тільки Росія виведи своїх військових з Донбасу – конфлікт на Сході України завершиться.

Таку думку вивловила кандидат на пост президента Росії Ксенія Собчак, повідомляє "Голос Америки".

За словами Собчак, конфлікт на Донбасі є штучно створеним і триває досі лише через дії Росії.

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"Я в цьому впевнена, це штучний конфлікт, підтримуваний російською стороною", – сказала політик.

Окрім того, Собчак запропонувала провести у Криму "міжнародний референдум", на якому б людям дали можливість визначити подальшу долю півострова.