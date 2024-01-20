"Тепер Сочі – законна ціль": на цивільному аеродромі помітили літак А-50

Росія має декілька літаків А-50. Один із них помітили в Сочі.

Нещодавно Юрій Ігнат повідомив, що в акваторії Азовського моря бачили новий літак А-50. Речник Повітряних сил пожартував, що літак випробовує свою долю, і пояснив: цього слід було очікувати. Росіяни прагнуть стежити за ситуацією на фронті, тож і відправили новий літак далекого радіолокаційного стеження.

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У Сочі помітили А-50

На цивільному аеродромі в Сочі наразі базується російський літак ДРЛС А-50. Такий, як і той, що збили над Азовським морем,

– ідеться в дописі.

Про базування літака-розвідника на цивільному аеродромі повідомили підписники проукраїнського телеграм-каналу "Крымский ветер". Власне, саме вони і зробили фото. Адміністратори каналу виклали світлини із затримкою – щоб убезпечити людей. Утім, оперативно передали інформацію про А-50 до ЗСУ.



А-50 стоїть на цивільному аеродромі в російському місті Сочі / Фото "Крымский ветер"

"У зв'язку з цим аеродром у Сочі перетворюється на законну військову ціль для ЗСУ. Туристам і "командировочним" на замітку", – попередили там.

Що відомо про літак А-50 / Інфографіка 24 Каналу

Які наслідки знищення ДЛРС А-50 над Азовським морем 14 січня