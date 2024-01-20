"Тепер Сочі – законна ціль": на цивільному аеродромі помітили літак А-50
Джерело:"Крымский ветер"
Росія має декілька літаків А-50. Один із них помітили в Сочі.
Нещодавно Юрій Ігнат повідомив, що в акваторії Азовського моря бачили новий літак А-50. Речник Повітряних сил пожартував, що літак випробовує свою долю, і пояснив: цього слід було очікувати. Росіяни прагнуть стежити за ситуацією на фронті, тож і відправили новий літак далекого радіолокаційного стеження.
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У Сочі помітили А-50
На цивільному аеродромі в Сочі наразі базується російський літак ДРЛС А-50. Такий, як і той, що збили над Азовським морем,
– ідеться в дописі.
Про базування літака-розвідника на цивільному аеродромі повідомили підписники проукраїнського телеграм-каналу "Крымский ветер". Власне, саме вони і зробили фото. Адміністратори каналу виклали світлини із затримкою – щоб убезпечити людей. Утім, оперативно передали інформацію про А-50 до ЗСУ.
А-50 стоїть на цивільному аеродромі в російському місті Сочі / Фото "Крымский ветер"
"У зв'язку з цим аеродром у Сочі перетворюється на законну військову ціль для ЗСУ. Туристам і "командировочним" на замітку", – попередили там.
Які наслідки знищення ДЛРС А-50 над Азовським морем 14 січня
- Москва мовчить про збиття літака А-50. Пєсков перевів стрілки на міноборони, мовляв, не має інформації. Хто міг загинути на борту та що про це пишуть самі росіяни – читайте у нашому великому матеріалі.
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- Forbes підрахував, що для Росії ця втрата дуже відчутна. А-50 став найдорожчою втратою після крейсера "Москва".
- Кирило Буданов говорив, що в Росії є всього вісім таких літаків.
- Росіяни стверджували, що А-50 міг бачити чи не всю Україну і таким чином допоміг би знищувати F-16. Але збиття такого літака довело, що пропаганда брехала. На скільки кілометрів міг реально бачити А-50 – читайте тут.