Сьогодні була доповідь Умєрова та звіт Сирського, – Зеленський звернувся до українців

Президент Зеленський прокоментував масовану атаку Росії на Україну в день завершення Другої світової війни. Також глава держави розповів про підготовку до Глобального саміту миру та ситуацію на фронті.

Зеленський згадав, що сьогодні зранку окупанти випустили по Україні майже 60 ракет і понад 20 "Шахедів". Своїм нацизмом Кремль намагався зламати життя нашого народу.

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Росіяни знову атакують енергетику

Президент зауважив, що ворог цілеспрямовано скерував свої снаряди про української енергосистеми – електрогенерації, дамби ГЕС, газової інфраструктури. Політик наголосив, що значну частину повітряних цілей вдалося збити, і не в останню чергу завдяки системам ППО від партнерів. Однак, не минулося без влучань. Зеленський подякував рятувальникам та енергетикам, які ліквідовували наслідки ворожого удару.

Зрив наступу – основний пріоритет

Сьогодні президент заслухав доповідь міністра оборони України та звіт Головкома.

Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей і громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети,

– наголосив глава держави.

Триває підготовка до Саміту

Україна продовжує готувати Глобальний саміт миру. Володимир Зеленський особисто запросив на Саміт лідерів Данії, Німеччини, Нідерландів, Угорщини, Спадкоємного принца Саудівської Аравії та Генерального секретаря Ради Європи.

Дуже важливо, що ми в діалозі з усіма лідерами й фактично з усіма маємо спільну мету – повернути справжній спокій міжнародним відносинам і гарантувати справедливість кожному народу – кожному, що його не знищать. Світ лише у взаємодії здатен це забезпечити,

– наголосив Зеленський.

Під час спілкування з лідерами інших держав обговорили й двосторонню співпрацю. З Данією – посилення нашої ППО, виконання оборонних домовленостей, з Нідерландами – пошук додаткових систем Patriot, з Німеччиною – відновлення й захист нашої енергетики, підготовку конференції в Берліні щодо реконструкції, із Саудівською Аравією говорили про те, як реально наблизити мир.

Мав розмову Зеленський із Віктором Орбаном. Порушили питання європейської інтеграції України та регіональної безпеки.