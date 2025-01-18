Дуже добре попрацювали українські правоохоронці, – Зеленський про підозри низці можновладців

Президент Зеленський анонсував нове рішення щодо санкцій РНБО. Також глава держави прокоментував підозри, які протягом дня отримала низка посадовців, зокрема чинний нардеп та суддя.

Вечірнє звернення президент розпочав із висловлення співчуття рідним загиблих у Києві та Запоріжжі внаслідок ранкової атаки. Також український лідер підкреслив, що влада працює над тим, аби отримати системи ППО, які були здатні б збивати балістику, передає 24 Канал.

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Далекобійність і боротьба із внутрішнім ворогом

Триває робота й над тим, аби наша армія могла успішно знищувати пускові установки ворога, зокрема й на території противника. Зеленський наголосив, що далекобійність – один із ключових інструментів збереження життя.

Також президент подякував воїнам різних родів військ, завдяки яким стало можливим перенесення війни на територію агресора.

Сьогодні дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь. Готуємо зараз також і нове рішення по санкціям РНБО – завтра буде указ", – йдеться у повідомленні Зеленського.