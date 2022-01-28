Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж раніше, – Зеленський іноземним ЗМІ

Президент Володимир Зеленський запевняє, що наразі на Сході не бачать більшої ескалації, ніж раніше. Він наголосив, що Україні не потрібна паніка.

Раніше не було такої інформаційної політики. Вона має бути виваженою. Про це Зеленський заявив журналістам іноземних ЗМІ.

Важливо Зеленський зустрівся з іноземними ЗМІ: головні тези президента – онлайн

Зараз я ситуацію не вважаю більш напруженою, ніж вона була тоді, у пік навчань. Вона тоді також була дуже гострою,

– наголосив Зеленський.

Танків на вулицях немає

Президент додав: якщо іноземні журналісти хочуть зрозуміти, що відбувається в Україні, нехай їдуть в Київ.

"У нас що їздять танки по вулицях? Ні...Але відчуття із ЗМІ саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так", – наголосив глава держави.

Він додав, що ескалація почалась ще 8 років тому, оскільки частина нашої території окупована.

Скільки коштує Україні паніка

Сигнали про подальшу війну спричиняють паніку на ринках та в економічному секторі. У 2021 році було близько 6 мільярдів нових інвестицій в Україну. За словами Зеленського, після початку повідомлень про напад близько 12,5 мільярдів інвестицій вивели з України.

Що відомо про загрозу нападу Росії

Американська розвідка попередила про загрозу нападу Росії у січні – лютому 2022 року.

Проте українська влада закликає громадян не панікувати. Українська армія готова давати відсіч.

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Міністр оборони України запевняє, що ЗСУ перебувають на високому рівні підготовки.

До речі, в НАТО не вірять, що Росія може напасти.

До теми – Брифінг Володимира Зеленського для іноземних ЗМІ: