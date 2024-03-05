Наказували бити "Калібрами" по енергетиці: відомі деталі ордеру Гааги щодо Соколова та Кобилаша

На командувачів російськими військами чекають у Гаазі. На жаль, поки що тільки на двох – мова про адмірала Віктора Соколова та генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша.

Міжнародний суд у Гаазі видав ордери на арешт російських командувачів за матеріалами СБУ. Один із високопоставлених окупантів відповідав за флот, інший – за авіацію. Обидва влаштували українцям ракетний терор.

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У чому звинувачують росіян: деталі

За матеріалами, здобутими слідчими Служби безпеки, Друга досудова палата Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт двох посадовців вищого командування російських військ. Мова про адмірала Віктора Соколова – командувача Чорноморським флотом військово-морського флоту збройних сил Росії і генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил Росії,

– мовиться в повідомленні СБУ.

Росіяни відповідальні за організацію масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вони робили це протягом п'яти місяців – з 10 жовтня 2022 до 9 березня 2023. Для здійснення повітряних атак на енергооб'єкти України окупанти використовували крилаті ракети, у тому числі типу 3М14 "Калібр".

Унаслідок ворожих обстрілів загинули та отримали поранення десятки мирних жителів.

А під обстріл потрапила майже вся Україна:

Київська;

Львівська;

Дніпропетровська;

Вінницька;

Кіровоградська;

Одеська;

Запорізька;

Сумська;

Хмельницька;

Рівненська;

Чернівецька;

Черкаська;

Житомирська;

Івано-Франківська області.

Таким чином окупанти намагалися залякати українців і заморозити їх, зануривши у пітьму. Їм це не вдалося, але через їхні злочинні дії загинуло багато людей. І Соколов, і Кобилаш вчинили воєнні злочини проти цивільного населення України.

Міжнародний кримінальний суд саме так і кваліфікував їхні дії – як воєнні злочини та злочини проти людяності.

Українські правоохоронці – про рішення МКС

"Це вже друге рішення Міжнародного кримінального суду щодо російських воєнних злочинців. Обидва стосуються вищого військово-політичного керівництва Росії. І обидва є результатом системної роботи слідчих СБУ. За кожен злочин, скоєний в Україні, Росія буде відповідати і на полі бою, і в міжнародному трибуналі. Такі злочини не мають строку давності", – написав очільник СБУ Василь Малюк.

Комплексні заходи проводилися у взаємодії із Офісом Генерального прокурора. Тож Генеральний прокурор України Андрій Костін також висловився про рішення суду.

"Сьогодні ми знову побачили, як здійснюється правосуддя, і що ті, хто вчиняє міжнародні злочини, понесуть відповідальність. Я щиро вітаю видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт. (...) Ми продовжуємо працювати разом, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у скоєнні міжнародних злочинів, незалежно від їхніх звань та посад", – написав генпрокурор.

Омбудсмен Дмитро Лубінець висловив упевненість у тому, що ордерів вистачить на всіх, а Україна відновить справедливість.

"Щоденно Росія вбиває мирне населення і невинних дітей у власних домівках і мусить понести за це суворе покарання. Ордери на арешт мають бути видані всім причетним до воєнних злочинів в Україні від військового і політичного керівництва, які давали злочинні накази, і до російських солдатів, які їх виконували", – наголосив він.