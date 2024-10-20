Від Кім Чен Ина до Путіна: з'явився новий доказ "вливання" солдатів КНДР у військо окупантів

Нещодавно стало відомо, що в Україні воюють солдати з Північної Кореї на боці окупантів. Ще декілька тисяч проходять вишкіл на теренах Росії для подальшого залучення до агресивного вторгнення.

Раніше Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив ексклюзивне відео, де видно, як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження.

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З солдатів Кім Чен Ина до підданих Путіна

Тепер з'явився ще один доказ того, що Москва серйозно налаштована інтегрувати військових з КНДР в свою окупаційну армію. У розпорядженні Центра опинилася анкета, яка містить інструкції російською та корейською мовами. У ній від солдатів Північної Кореї вимагають вказати розмір головного убору, уніформи та взуття. Такий підхід покликаний полшегшити процес екіпірування солдатів Кім Чен Ина у підданих Путіна.

Анкета для солдатів з КНДР / Фото SPRAVDI

До слова, супутникові знімки показують перекидання до 12 тисяч військових КНДР до Росії, зокрема 1500 спецпризначенців у Владивосток.