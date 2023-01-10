Не в'язні, а спецпризначенці з гарячих точок, – ЗСУ про вагнерівців, яких кинули на Соледар
Зараз у Соледарі точаться одні з найжорстокіших боїв за цю війну Росії з Україною. Росія запустила на поле бою вагнерівців, які брали участь у війнах Сирії та Лівії.
Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі єдиного телемарафону розповів, що наші воїни демонструють у Соледарі мужність, героїзм та незламність. Про це пише 24 Канал.
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Що зараз відбувається у Соледарі
Череватий розповів, що наші воїни, які зараз захищають Соледар, не дають ворогу пройти вперед й не відступають назад. Поки що там дуже складна ситуація, проте наші захисники роблять все, щоб завдати максимальної шкоди й ураження противнику, і при цьому зберегти собі життя.
Зараз у Соледарі відбувається справжнє пекло. Росіяни зосередили там найкращі підрозділи ПВК "Вагнера".
Вони зосередили найкращі підрозділи злочинного угрупування "Вагнера", які складаються не з колишніх в'язнів, а з колишніх професійних військових спецпризначенців, які виконували завдання у Сирії, Лівії та інших гарячих точках, де були інтереси у спецслужб Росії та "Вагнера",
– сказав Череватий.
Російські окупанти максимально щільно поливають вогнем позиції українських військових. Лиш за останню добу по Соледару і позиціях України навколо міста було 86 обстрілів різними калібрами.
Череватий наголосив, що зараз там точаться одні з найжорстокіших боїв за цю війну.
Соледар – найгарячіша точка Бахмутського фронту
- Найгарячішою точкою Бахмутського фронту зараз є Соледар. 9 січня Міноборони повідомило, що росіяни провели перегрупування, змінили тактику та почали новий потужний штурм міста.
- Там відбуваються жорсткі бої, ворог сконцентрував найкращі свої підрозділи ПВК "Вагнера" за підтримки регулярних збройних сил Росії. Окупанти наступають буквально по трупах своїх солдатів та поливають вогнем усе, що бачать – під удар потрапляють навіть російські сили.
- Ворог намагається за будь-яку ціну захопити це українське місто й поводиться безжально. Проте навіть найпрофесійніші вагнерівці зазнають втрат.