Грамотний хід, – Солонтай назвав 3 версії, чому Медведчук під домашнім арештом, а не в СІЗО

Проросійського політика Віктора Медведчука за рішенням суду 30 липня вирішили залишити під домашнім арештом. Однак існує, як мінімум, 3 версії, чому його не запроторили в СІЗО.

Кума Володимира Путіна не відправили за ґрати, бо українська влада намагається обіграти його іншими шляхами. Таке припущення висловив у програмі "Що це було?" на 24 каналі експерт з політики Олександр Солонтай.

До теми Медведчук залишається під домашнім арештом

На думку політога, сенс домашнього арешту в тому, щоб "обнулити" Медведчука в політиці. Водночас влада зробила низку "ключових дій" щодо одіозного політика:

забрала медіаімперію;

не дала можливості заробляти на фінансових потоках;

переформатувала його бізнес і оточення.

Чому Медведчук не в СІЗО

Експерт озвучив 3 ймовірні версії, чому Медведчука відправили під домашній арешт, а не посадили до СІЗО. Перша – просто не змогли посадити. Друга версія – грамотний хід, щоб уникнути народної любові довкола "жертви". Такий сценарій був, наприклад, у випадку Юлії Тимошенко.

Третій момент – йому дали можливість втекти з України,

– наголосив Солонтай.

Політолог зазначив, що Медведчук цією можливістю не захотів скористатися. Відтак, аби не залишати його на свободі, вирішили зачинити вдома.

За словами Солонтая, в оточення президентської команди також немає одностайної версії щодо Медведчука. Одні кажуть про те, що йому дали можливість виїхати з країни. Інші – що його навмисне тримають вдома, а не в СІЗО, щоб "декласувати" і не дати політичної гнучкості.

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

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