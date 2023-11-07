"Спалимо усіх": у Соловйова стався істеричний приступ прямо у студії

Російські пропагандисти продовжують створювати паралельну реальність для своїх глядачів, влаштовуючи при цьому істеричні вистави. Не дивно, що "аполітичних" росіян такі виття вже дістали, через що рейтинги програми Соловйова суттєво просіли.

Головний маразматик російського телебачення Владімір Соловйов, відповідно до пропагандистських методичок, з усіх сил намагається пов'язати військову допомогу Україні з агресією Третього Рейху проти СРСР. Але зробити це без казенного виття йому не дозволяють запити аудиторії.

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Про що істерять російські пропагандисти

Пропагандист "Росія 24" влаштував двохвилинну перепалку з іншим актором, про те, чи "винні" звичайні німці в тому, що їхній уряд допомагає Україні зброєю. Очевидно, в такий спосіб російська пропаганда намагається "дзеркалити" західні дискусії про те, чи винні росіяни в злочинах "путінського режиму".

"Хто постачає зброю: народ чи влада? Хто поставляє зброю: народ чи влада?!" – допитувався в "експерта" Соловйов.

"А хто зараз веде цю війну? Хто відповідальний за те, щоб постачати німецькі танки?!" – підтакує йому спікер, намагаючись перекричати ведучого.

Огляд російської пропаганди від 24 Каналу: дивіться відео

"Я відповім на це питання: війну веде німецька влада, яка незабаром буде знищена. Її веде Меркель! Веде її Шольц!! Ми спалимо їх усіх, ми спалимо усі "Леопарди" – і Берлін буде горіти!!!" – впав у істерику Соловйов.

На заперечення, що такий сценарій не є реалістичним, пропагандист не заспокоївся, а почав стверджувати, що німецьку столицю "спалять мусульмани або совєцькі воїни-освободітєлі". Хоча ще влітку після початку українського наступу Соловйов намагався попускати своїх спікерів, які мріяли про те, щоб "дійти до Львова".

Це вкотре свідчить, що пропагандистські передачі росіян – не більше, аніж дешева постановка.

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