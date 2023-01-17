Cоловйов відверто закликав бити ядеркою по Лондону за допомогу Україні: цинічне відео

Російські пропагандисти щодня ретельно "годують ла*ном" власних громадян. Цього разу вони почали погрожувати застосувати ядерну зброю по Великій Британії за допомогу Україні. Однак чомусь пропагандисти забувають, що відповідь Заходу буде миттєвою та жорсткою.

Поки "вєлікая" російська армія вже кілька місяців вовтузиться і закидує трупами Бахмут та сусідні населені пункти, російський пропагандист Владімір Соловйов відкрито роздумує над тим, що потрібно вдарити ядерною зброєю по Великій Британії.

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У своїй ненависній риториці пропагандисти забувають, що у відповідь на ядерний удар Захід зробить усе можливе, щоб не залишити від російського керівництва і пустого місця. А військові можливості окупантів будуть буквально знищені.

Однак це не заважає Соловйову обговорювати різні апокаліптичні та суїцидальні ідеї на власних телепередачах.

За моїм скромним розуміння, якщо ми завдаємо удар по Лондону неядерним зарядом… Якщо вирішимо ядерний заряд застосувати, то спочатку треба знищити те, що може відповісти нам,

– говорив Соловйов.

Паралельно інший "експерт" в студії почав розповідати, що потрібно завдавати масованого ядерного удару по Лондону. Так окупанти відреагували всього на 14 танків Challenger 2, які Британія передасть Україні.

Соловйов знову погрожує ядерною зброєю світові: дивіться відео

Пропагандисти пишаються власними зеками

Інша улюблена тема російських пропагандистів – пачки зеків, які вмирають в полях Донецької області у складі ПВК Вагнера. Неважливо, чи він до того вбивав людей або ґвалтував їх. Як переконують пропагандисти, якщо той помер на війні проти України, то вже став героєм.

Дехто каже, що от зеки в тюрмі сиділи, а потім загинули на війні. І його ховають як героя. Так, він герой. Бо сидів в тюрмі, а потім не пішов кудись "шаритися", а "родіну защіщал". Він загинув в бою за країну і "іскупіл сваю віну", як нікому з вас не снилося,

– розповідає свої маразми інший російський пропагандист.

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