Соловйов запропонував ядерний вибух, щоб відлякати НАТО від Донбасу

Зашкварний Володимир Соловйов, що відомий українофобськими висловами, запропонував влаштувати ядерний вибух. Нібито для демонстрації сили і відлякування військ НАТО.
Джерело:24 канал
В ефірі пропагандистського ток-шоу Володимира Соловйова на повному серйозі обговорювали можливість застосування ядерної зброї. Начебто війська НАТО, які прийдуть на Донбас, може спинити тільки це.
Тим часом Терористи заявили про масштабну підтримку Росії і пригрозили Україні наступом
Соловйов про ядерний вибух біля України
Сам Соловйов допустив ймовірність бойового зіткнення військ НАТО і російських військових, через що "400 тисяч росіян в Донбасі опиняться під загрозою знищення". Тоді спинити американців може ядерний вибух. Гість його студії на повному серйозі підтримав ідею, що варто "бабахнути" десь і пригрозити силою.
...цілком можливий демонстраційний ядерний вибух в пустельних водах Світового океану, але не настільки пустельних, щоб його не було видно. Ось таким чином,
– заявив військовий оглядач Михайло Ходаренок.
Тоді Соловйов сказав, що можливо, саме з цього варто почати. Бо Америка "робить собі, що їй заманеться".
Одна із запрошених гостей з іронією перепитала, чи взагалі ймовірно провести демонстративний ядерний вибух. І Соловйов, і Ходаренок з впевненістю сказали, що цілком.
Наостанок дискусії пропагандисти виправдали навіть ядерний удар по Хіросімі і Нагасакі. Мовляв, це було проявленням політичної волі і рішучості.
Пропагандист Соловйов про ядерний вибух: дивіться відеоЗазначимо. 5 років тому Соловйов вів іншу риторику. Публічно він заявив, що росіяни перестали поважати Україну, бо вона стала посміховиськом. Щодо наступу він казав: Росія один раз брову підніме – Україна все зрозуміє і сидітиме тихенько. І ніякі НАТівські війська і на метр не приблизяться.
Останні скандали з Соловйовим
- Соціальна мережа Clubhouse заблокувала його акаунт. У компанії уточнили, що блокування ініціювали користувачі. У своєму твітері пропагандист висунув версію про те, що його блокують, тому що бояться.
- Соловйов може похизуватися розкішною віллою на березі мальовничого озера Комо в Італії. За рік роботи він заробив понад 56 мільйонів рублів.
- Пропагандист порівняв Олексія Навального з Адольфом Гітлером. Мовляв, той теж був сильною персоною. Такий випад взялася перевіряти поліція через нібито реабілітацію нацизму.
Що відомо про Володимира Соловйова
- Народився він у 1963 році. Це російський журналіст, теле- та радіоведучий.
- Є одним із головних пропагандистів Кремля.
- Окрім України, постійно критикує Захід та Європу, подеколи використовуючи зневажливі вирази.
- Особливо активно зайнявся українським питанням після окупації Криму та початку війни на Донбасі.