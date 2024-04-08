Соловйов заговорив про інтерв'ю 24 Каналу з пілотом F-16: що вибісило пропагандиста

Вже незабаром Україна отримає західні винищувачі F-16. Цей факт не може не лякати російську владу, тому кремлівські пропагандисти на росТБ активно обговорюють, як нібито зможуть протистояти американській зброї.

Інтерв'ю пілота F-16 Дена Гемптона, яке він дав 24 Каналу, не на жарт злякало пропагандиста Владіміра Соловйова. Він одразу записав відео, намагаючись переконати росіян буцімто окупанти зможуть з усім впоратися, тому боятися не треба.

До теми Не "срібна куля", але можуть змінити гру, – Столтенберг про F-16 для України

Що саме налякало Соловйова

Спершу "рупор" Кремля описав бойовий шлях американського пілота. Згадав про його участь у війнах у Перській затоці, Косово та Іраку. Соловйов навіть був змушений визнати, що Дена Гемптона вважають найрезультативнішим пілотом F-16.

Замкнулося коло. Тепер ми дивимось на пропагандистів, які дивляться на нас, коли ми також дивимось на них,

– прокоментувала ведуча 24 Каналу Ольга Білан.

Але чи не найбільше пропагандиста злякали слова Дена Гемптона про готовність захищати українське небо під час війни, яку почала Росія. Ба більше, крім нього є невелика група інших пілотів, які також готові це робити.

За таку позицію пану Гемптону треба тільки подякувати, а Соловйову не залишилося нічого, як знову вдатися до традиційної тактики Росії та почати залякувати. Напевно, пропагандист досі думає, що в його слова ще хтось повірить.

Нашим хлопцям буде цікаво перевірити наскільки російські літаки кращі та що являють собою розхвалені американські аси,

– цинічно сказав Соловйов.

Тож залишилося недовго чекати, коли пропагандист сам побачить, як американські винищувачі дають раду з російським брухтом та очищують від нього українське небо. Впевнені, це його точно здивує.

Що сказав Ден Гемптон в інтерв'ю: головне