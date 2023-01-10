За дідів, які воювали: Соловйов закликав кинути строковиків в Україну

Російський пропагандист Владімір Соловйов вкотре відзначився своїми цинічними заявами. Він вважає, що на війну проти України потрібно кинути строковиків.

З таким закликом Соловйов звернувся до російського влади. Відповідне відео з пропагандистом вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

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Соловйов закликав кинути в Україну строковиків

Так, російський пропагандист побідкався, що на фронт в Україну не відправляють солдатів строкової служби.

Завжди на війнах молоді. Я все розумію, політична обстановка, особиста боязнь, десь щось. Але скільки хлопців, які зараз проходять строкову службу? Дайте повоювати. Батьки воюють, а діти в армії кажуть: "Пустіть". Від 120 до 140 тисяч кожні пів року прекрасно підготовлених молодих хлопців. Ну, треба якось це питання вирішити. Ну тих, які хочуть, які можуть,

– заявив Соловйов.

За його словами, владі Росії необхідно полегшити умови підписання контракту для строковиків. Пропагандист вважає, що їхнє міноборони буде не проти цього.

"Мені здається, має сенс поговорити якось із міністерством оборони, вирвати цю загальну позицію. Я думаю, міноборони буде тільки за", – додав Соловйов.

Соловйов висловився про строковиків: дивіться відео

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