Міністр агрополітики Сольський подав у відставку на тлі корупційного скандалу
Джерело:Верховна Рада
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подав у відставку. Він направив відповідну заяву до Верховної Ради.
Про те, що Сольський подав у відставку, повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук. Також він показав фото заяви міністра.
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Коли Сольського можуть відправити у відставку
За словами Стефанчука, заяву Миколи Сольського про відставку розглянуть на одному із найближчих пленарних засідань.
Заява Сольського про відставку / фото ВРДовідка. Микола Сольський обіймає посаду Міністра аграрної політики та продовольства України з 24 березня 2022 року.
Нещодавно Сольському вручили підозру у незаконному заволодінні землями. Нині, 25 квітня, відбудеться засідання Вищого антикорупційного суду України, на якому йому мають обрати запобіжний захід.
Посадовець прокоментував своє рішення
Пізніше міністр підтвердив, що написав заяву про відставку. Він додав, що надалі все залежить від рішення Ради.
Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі – продовжу працювати,
– написав міністр.
Що відомо про справу Сольського
- 23 квітня НАБУ заявило, що Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею вартістю 291 мільйон гривень та у спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів.
- Згідно з матеріалами справи, міністр агрополітики разом з іншими фігурантами заволодів 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га.
- Крім Сольського, до схеми було залучено посадових осіб органів Держгеокадастру та посадових осіб, які контролювали діяльність цих органів.
- Наразі підозри оголосили 4 людям, зокрема самому міністру. Проте правоохоронці зазначили, що вручать підозри й іншим причетним до оборудки.
- За словами Сольського, вручена підозра стосується періоду 2017 – 2018 років, коли він був адвокатом і не обіймав державних посад.