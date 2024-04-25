Міністр агрополітики Сольський подав у відставку на тлі корупційного скандалу

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подав у відставку. Він направив відповідну заяву до Верховної Ради.

Про те, що Сольський подав у відставку, повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук. Також він показав фото заяви міністра.

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Коли Сольського можуть відправити у відставку

За словами Стефанчука, заяву Миколи Сольського про відставку розглянуть на одному із найближчих пленарних засідань.

Заява Сольського про відставку / фото ВР

Микола Сольський обіймає посаду Міністра аграрної політики та продовольства України з 24 березня 2022 року.

Нещодавно Сольському вручили підозру у незаконному заволодінні землями. Нині, 25 квітня, відбудеться засідання Вищого антикорупційного суду України, на якому йому мають обрати запобіжний захід.

Посадовець прокоментував своє рішення

Пізніше міністр підтвердив, що написав заяву про відставку. Він додав, що надалі все залежить від рішення Ради.

Так, я написав заяву про відставку з поста міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі – продовжу працювати,

– написав міністр.

Що відомо про справу Сольського