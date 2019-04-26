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      Рецепт домашньої паски від українського військового

      92 Читать новость на русском

      Підготовка до Великодня стартувала і в прикордонників. Вони вже готують смаколики на увесь відділ прикордонної служби.

      Строковик Олександр показав 24 каналу, як робить Паску за сімейним рецептом.

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      Готувати паску Сашко навчився у мами і бабусі. Змалку спостерігав, як вони вимішували тісто. Він впевнений, що приготування паски – творчий процес.

      1. Спочатку треба три яйця, склянка цукру та сто грамів розтопленого вершкового масла. Усю цю суміш ретельно збити.

      пасха
      Збити інгредієнти для тіста

      2. У суміш влити літр молока, додати пачку ванільного цукру та розтерти 100 грамів дріжджів.

      3. Маленькими порціями кидати муку.

      4. Коли тісто готове, його за традицією, накривають рушником, а зверху кладуть освячену вербу. Якщо експериментувати з цедрою лимона та апельсина, то виходить свіжа ароматна паска із запахом фруктів.

      5. Усі паски ставлять до печі одночасно. А потім ретельно стежать, аби не пригоріли.


      Розпалювання печі для паски

      З одного замісу вийшло 7 пасок. Усі ручної роботи, бо кухонної техніки не застосовували, аби паска отримала тепло душі й дух свята.

      паска
      Паска – головна на святковому столі

      Паскою смакуватимуть і в своє професійне свято День прикордонника, яке припадає на третій день Великодня. На приготування святкового хліба пішло трохи більше двох годин.

      Усі солдати строкової служби мають змогу піти й посвятити паску до церкви, а також побути на Службі. Перед самою Пасхою до нас приїжджав капелан, і солдати строкової служби мали змогу піти до Сповіді,
      – розповів солдат-строковик Відділу прикордонної служби Пулемець Олександр Шептій.

      Така паска ситна, проте не калорійна. У ніч Великодня військовослужбовці понесуть освячувати їх у церкву. Окрім тих, хто на чергуванні.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Великдень Новини Луцька
      Джерело: 24 канал
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