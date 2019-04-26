Рецепт домашньої паски від українського військового

Підготовка до Великодня стартувала і в прикордонників. Вони вже готують смаколики на увесь відділ прикордонної служби.

Строковик Олександр показав 24 каналу, як робить Паску за сімейним рецептом.

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Готувати паску Сашко навчився у мами і бабусі. Змалку спостерігав, як вони вимішували тісто. Він впевнений, що приготування паски – творчий процес.

1. Спочатку треба три яйця, склянка цукру та сто грамів розтопленого вершкового масла. Усю цю суміш ретельно збити.



Збити інгредієнти для тіста

2. У суміш влити літр молока, додати пачку ванільного цукру та розтерти 100 грамів дріжджів.

3. Маленькими порціями кидати муку.

4. Коли тісто готове, його за традицією, накривають рушником, а зверху кладуть освячену вербу. Якщо експериментувати з цедрою лимона та апельсина, то виходить свіжа ароматна паска із запахом фруктів.

5. Усі паски ставлять до печі одночасно. А потім ретельно стежать, аби не пригоріли.



Розпалювання печі для паски

З одного замісу вийшло 7 пасок. Усі ручної роботи, бо кухонної техніки не застосовували, аби паска отримала тепло душі й дух свята.



Паска – головна на святковому столі

Паскою смакуватимуть і в своє професійне свято День прикордонника, яке припадає на третій день Великодня. На приготування святкового хліба пішло трохи більше двох годин.

Усі солдати строкової служби мають змогу піти й посвятити паску до церкви, а також побути на Службі. Перед самою Пасхою до нас приїжджав капелан, і солдати строкової служби мали змогу піти до Сповіді,

– розповів солдат-строковик Відділу прикордонної служби Пулемець Олександр Шептій.

Така паска ситна, проте не калорійна. У ніч Великодня військовослужбовці понесуть освячувати їх у церкву. Окрім тих, хто на чергуванні.