Соромно сказати – літак справді зламався, – Єрмак про політ військовим вертольотом
Джерело:"РБК-Україна"
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував політ вертольотами ДСНС на ймовірне святкування його Дня народження у Гуті. За його словами, причиною цього дійсно стала поломка президентського літака.
Єрмак зауважив, що, за законом, не має жодного охоронця, хоча в його попередників вони були. За його словами, ситуація з вертольотом ДСНС схожа, бо є певний протокол безпеки на випадок непередбачуваної ситуації.
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Соромно сказати - літак зламався. Тому летіли ми туди на військовому вертольоті. Згідно з протоколом, коли таке відбувається, запрошується вертоліт супроводу. Це єдина причина залучення борту ДСНС. Президент ніколи не літає приватними літаками, користується тільки державними. А якщо я сам лечу у відрядження, то користуюся звичайними рейсовими літаками,
– сказав Єрмак.
Чиновник запевнив, що Зеленський бореться з надмірними заходами і є скромним. Також він додав, що під час польоту довелось сідати на дозаправку, тому дістались місця призначення ввечері.
"Тому вся ця історія придумана на рівному місці. Жодних святкувань не було, не планувалося і не могло бути. І вся техніка використовувалася виключно в рамках закону", – підсумував глава ОП.
Що цьому передувало
- Журналісти опублікували розслідування про святкування 50-річчя Єрмака 21 листопада. Стверджували, що глава ОП відзначив ювілей на президентській дачі в Гуті.
- Вони з'ясували, що 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, що стосується групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського. Припускали, що також прилітали Єрмак та Зеленський.
- Андрій Єрмак заявляв, що дня народження не святкував взагалі та у Карпатах він не був. Однак потім заявив, що в п'ятницю та суботу був там.
- Президент Володимир Зеленський розповідав, що гвинтокрил ДСНС дійсно використали для польотів у "Синьогору" протягом 19 – 22 листопада, тому що президентський вертоліт зламався.