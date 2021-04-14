Сотні тисяч людей пройшли війну, в разі чого вони готові, – Притула про небезпеку на кордоні

На думку Сергія Притули, найближчий резерв, який є в Україні в разі російської агресії, – це 200 тисяч людей. Їх Міноборони може оперативно викликати. Також шоумен та політик переконаний, що нараз українці зберігають спокій.

Про своє бачення ситуації поблизу українського кордону Притула розповів в інтерв'ю. Волонтер та ведучий наголосив, що піднімав цю тему в своїй авторській програмі.

Читайте також Притула заявив, що Рудик не дозволила йому очолити київський осередок "Голосу"

Більшість українців зберігають спокій, – Притула

Я запропонував опитування з трьох пунктів. Перший: зберігаю спокій і чищу зброю; другий: не реагую, бо розумію, що це чергова спроба залякати і не більше; пункт третій: солідаризуюся з депутаткою "Слуги народу" – збираюся "валить с этой страны",

– розповів Притула.

11%, додав політик, підтримали останній варіант, чверть опитаних вважали, що це – фейк. А от 63% сказали, що зберігають спокій.

Український резерв – 200 тисяч людей

"Мене це, відверто кажучи, достатньо заспокоїло. У нас сотні тисяч людей пройшли війну, вони в разі чого готові, найближчий наш резерв – це десь 200 тисяч людей, резервістів, яких достатньо оперативно Міністерство оборони може покликати", – пояснив Притула.

Актуально Кремль має розуміти, що наступ на Україну може перерости у Третю світову, – Кравчук

Росія раніше стягнула війська до кордону України

Зазначимо, що неподалік від кордону України Росія стягнула десятки тисяч військових. Кремль запевняє, що це перевірка бойової готовності і начебто реакція на дії НАТО. Низка світових лідерів закликала президента Росії Володимира Путіна зменшити напруженість у відносинах з Києвом. Україна ініціювала термінові консультації з НАТО.

Розташування російських військ неподалік від українського кордону / Інфографіка 24 каналу