Сотні військових машин дислокуються в Білорусі біля кордону України: нові супутникові знімки

Російські війська залишаються на території Білорусі – поблизу українського кордону. У Гомельській області, поблизу міста Мозир зафіксували сотні військових машин та десятки наметів, а також транспортери для перекидання важкої техніки.

Нові супутникові фото оприлюднила приватна компанія Maxar Technologies. Вона протягом кількох тижнів відстежує переміщення російських військ.

Тим часом В Україну прибув другий літак з летальною зброєю з Канади

Зображення – з аеродрому у Великому Бокові

Останні зображення зняті 22 лютого, на них – аеродром у Великому Бокові, що неподалік Мозиря. Від цього міста до українського кордону – близько 50 кілометрів.

Фото аеродрому у Великому Бокові / Фото Maxar

На заході Росії додали новий польовий госпіталь

Також супутникові фото свідчать про те, що до військового гарнізону на заході Росії неподалік від кордону з Україною було додано новий польовий госпіталь. Помічено і транспортери важкої техніки. Їх використовують для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки.

У своєму звернення президент Джо Байден закликав Росію вивести свої війська з Білорусі. Якщо цього не станеться, сили НАТО перекинуть у балтійські країни.

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