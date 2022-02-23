Сотні військових машин дислокуються в Білорусі біля кордону України: нові супутникові знімки
Джерело:Reuters
Російські війська залишаються на території Білорусі – поблизу українського кордону. У Гомельській області, поблизу міста Мозир зафіксували сотні військових машин та десятки наметів, а також транспортери для перекидання важкої техніки.
Нові супутникові фото оприлюднила приватна компанія Maxar Technologies. Вона протягом кількох тижнів відстежує переміщення російських військ.
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Зображення – з аеродрому у Великому Бокові
Останні зображення зняті 22 лютого, на них – аеродром у Великому Бокові, що неподалік Мозиря. Від цього міста до українського кордону – близько 50 кілометрів.
На заході Росії додали новий польовий госпіталь
Також супутникові фото свідчать про те, що до військового гарнізону на заході Росії неподалік від кордону з Україною було додано новий польовий госпіталь. Помічено і транспортери важкої техніки. Їх використовують для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки.Зверніть увагу! У своєму звернення президент Джо Байден закликав Росію вивести свої війська з Білорусі. Якщо цього не станеться, сили НАТО перекинуть у балтійські країни.
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- До 20 лютого мали тривати спільні білорусько-російські навчання "Союзна рішучість-2022".
- Проте після цього війська не повернули на місця дислокації, мовляв, через загострення на кордонах.
- У НАТО такі дії розцінили, як підготовку до вторгнення в Україну.
- У Державному департаменті США згідні з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Там вважають, що Росія продовжує свій сценарій щодо нападу.
- Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко офіційно не повідомив про визнання квазіреспублік на Донбасі, проте "поставився до цього з розумінням".
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