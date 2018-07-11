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Соціологи вважають наявність iPhone ознакою благополуччя

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iPhone ознакою є благополуччя
iPhone ознакою є благополуччя / unsplash.com

Економісти Національного бюро економічних досліджень Емір Каменіка і Маріанна Бертран вивчили відмінності між американськими соціальними групами і помітили зв'язок між благополуччям людини і наявністю у нього смартфона від Apple.

Про це пише naked-science.

Так, у 69,1% випадків власники iPhone – це люди з хорошою зарплатою.

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Саме на основі цієї інформації, соціологи зробили висновок, що iPhone можна розглядати як головну ознаку благополуччя.

При цьому фахівці наголошують, що саме по собі придбання престижного смартфона не робить людину багатою. Йдеться про саму можливість купувати дорогі речі.

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Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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