Ледь не на рівні з Заходом: всередині Росії Україні допомагає несподіваний "союзник"

В України всередині Росії є несподіваний союзник. Цей союзник допомагає нашій державі ледь не на рівні з Заходом.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Між іншим, повідомляється, що деякі скандали в Міноборони України інспірувала Росія.

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Спроби наступу будуть

Яковенко розповів, що спроби наступу Росії будуть. Путін буде намагатись наступати по всій лінії фронту. Головний удар він готує на Донецькому напрямку. Крім того, може зачепити й Сумську область, щоб знову наступати на Київ, крім того, говорять про Запорізький і Харківський напрямки.

Реальних ресурсів для того, щоб наступати, в Путіна зараз немає. Так, йому вдалось мобілізувати додатково приблизно 300 тисяч осіб, є ще певні ресурси, які він може добрати. Та проблема полягає в тому, що в України, крім Заходу, є дуже хороший, надійний, вірний і потужний союзник усередині Росії,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Він додав, що цей союзник – це російська корупція. Цей союзник за своїм потенціалом не поступається Заходу й НАТО. Завдяки йому, резерви для забезпечення російських військ спустошені. Тому мобілізувати можна й мільйон, та немає для них озброєння й елементарно форми.

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Кадрова політика Путіна

За словами російського опозиційного журналіста, ще одним союзником України є кадрова політика Путіна. Рогозін – це подарунок. Він розвалив Роскосмос – основу для основи путінської армії – ВКС. Також Путін призначив Мєдвєдєва контролювати процес переозброєння російської армії.

"Коли він з'являється на військових заводах у шкіряному плащі, це виглядає дуже смішно. Тобто, ось ці 2 внутрішні союзники – корупція і кадрова політика. Я думаю, що завдяки цьому такого сильного масштабного наступу все-таки не буде", – зауважив Яковенко.

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