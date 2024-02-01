Його спадок будь-кого тягнутиме на дно: чи може Путін готувати собі наступника

Неочікувано в інформаційному просторі почала часто з'являтися старша дочка російського президента Марія Воронцова. У зв'язку з цим виникли чутки про те, що, можливо, Марію готують до певного процесу – нібито вона може стати наступником Владіміра Путіна.

Є версії нібито Владімір Путін намагається ввести спадкову монархію. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, однак він зауважив, що навряд чи це вдасться реалізувати.

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Путін не готовий до наступника

Ідея про те, що нібито Путін готує наступника, чужа цій людині. Адже для диктатора відірватися від влади означає відірватися від життя.

Малоймовірно, що дочка російського президента стане його наступником. Спадок Путіна будь-кого тягнутиме на дно, тому його наступник повинен буде негайно відчепитися від нього,

– мовив Яковенко.

Наступному президенту країни-агресора потрібно буде зробити так, як зазвичай роблять усі російські правителі, які починають у всіх бідах звинувачувати своїх попередників. Саме так вчинив, наприклад, Микита Хрущов, коли у всьому звинуватив Йосипа Сталіна, Леонід Брежнєв звинувачував Хрущова, Михайло Горбачов – Брежнєва, Борис Єльцин – Горбачова.

Путін не звинувачував ні в чому, особисто Єльцина, але весь час у всьому звинувачував період його правління. У мене немає жодних сумнівів, що якщо Росія збережеться і якщо замість диктатора буде якийсь правитель, то він припинить війну й в усьому звинувачуватиме Путіна,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Яковенко додав, якщо Путін до цього часу, звісно, ще буде живий, що дуже малоймовірно, то, безсумнівно, завдяки зусиллям його наступника вирушить до Гааги.

Президентські вибори у Росії 2024 року: що відомо

Російський диктатор Владімір Путін 8 грудня заявив, що братиме участь у президентських "виборах" у 2024 році. Під час церемонії до так званого "Дня героїв вітчизни" у Росії Путін заявив, що піде на новий термін, тому що сьогодні "інакше не можна".

Центрвиборчком Росії зареєстрував Владіміра Путіна кандидатом на президентських виборах, які мають відбутися 15 – 17 березня. Зазначимо, що вперше Путін очолив Кремль ще у 2000 році. Тобто зараз диктатор балотується уже на п'ятий термін.

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов зазначив, що ставлення до Путіна з боку російського народу змінилось за останні роки. Зараз у Путіна є великі проблеми, адже війна, яку він розв'язав в Україні, не має такої аж великої підтримки серед росіян, як вважається.