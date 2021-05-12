Спалили прапор Ізраїлю: у Німеччині напали на дві синагоги

Одразу у двох німецьких містах Бонн і Мюнстер 11 травня спалахнули протести прихильників Палестини. Демонстранти поводилися вкрай агресивно і навіть спалили прапор Ізраїлю та закидали камінням синагогу.

За даними місцевих ЗМІ, участь у протестах взяли люди переважно арабської зовнішності. Причиною протесту стало загострення палестино-ізраїльського конфлікту.

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Вандалізм на протестах у Німеччині

Прихильники Палестини відкрито висловили протест Ізраїлю. Вони напали на кілька синагог у містах Бонн і Мюнстер. На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав, але будівлі синагоги пошкодили. До прикладу, у Бонні вхід в синагогу закидали камінням, розбивши скляні двері.

Паралельно із цим демонстранти спалили прапор Ізраїлю. Загалом поліція затримала 15 підозрюваних.

10 травня у Дюссельдорфі вандали намагалися підпалити пам'ятну дошку на місці колишньої синагоги. Однак вогонь згас до приїзду пожежників. Наразі справу розслідують правоохоронці.

Додамо, що у світі пройшли акції протесту через загострення на Близькому Сході. Так, на вулиці вийшли у США та Великій Британії.

Загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем

Стосунки між Палестиною та Ізраїлем вже тривалий час є напруженими. Однак олії у вогонь додали сутички на Храмовій горі 7 травня, що спалахнули між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями. Все через рішення влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарр, що у Східному Єрусалимі.

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