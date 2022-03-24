Спалилися на Зеленському: окупанти епічно провалили гучний фейк із Кримом

Недалеким російським пропагандистам дали команду якось виправдати шалену бійню, в якій загрузла Російська Федерація через своє неадекватне керівництво.

Якщо нездари, то нездари в усьому

Тому вони кинулися вигадувати фейки про те, що нібито це Україна готувалася першою напасти на Росію, а Путін лише завдав превентивного удару.

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Ось, наприклад, пишуть про те, що у Херсоні нібито захопили українські медалі "За взяття Криму". Ну, тобто, нібито ЗСУ готувалися віроломно відвойовувати назад окуповану українську територію, і вже навіть медалі викарбували.



Російські пропагандисти запустили недолугий фейк про "українські медалі" за поверненя Криму / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського

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Українська виявилася не по зубах

Але оскільки пропагандою в Росії займаються криворукі дегенерати на кшталт Бориса Рожина, який вкинув цю брехню, то написати український текст без помилок для них – непосильне завдання.

І з ініціалами Зеленського вийшло приблизно так само, як і з усією "спецоперацією". Й нічого дивного в цьому немає, адже російський імперець – це завжди максимально тупа, бездарна та обмежена істота.

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