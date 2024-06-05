Яку найвищу температуру прогнозують в Україні
Червень в Україні буде теплим, подекуди спекотним. Очікується, що середня місячна температура буде вищою за норму на 1,5 – 2 градуси.
Яку найвищу температуру чекати українцям вже найближчими днями й у червні загалом, передає 24 Канал.
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Погода на червень
В Укргідрометцентрі прогнозували, що цього тижня в частині областей стовпчики термометрів сягнуть +34 градусів. Про таку температуру також раніше писав синоптик Ігор Кібальчич.
Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах, понад 34 градуси поки не очікується щонайменше до 8 червня.
До речі, Кібальчич прогнозував, що максимальні денні значення температури в окремі дні червня можуть сягнути +31 – +36 градусів. Це переважно в Південно-Східній частині.
Тим часом на крайньому Заході, в Карпатському регіоні та районі Полісся червень прогнозується в межах норми.
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Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу
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Коли буде найбільша спека влітку
У коментарі 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповіла, що найвища температура очікується в липні й першій половині серпня, особливо в південних і південно-східних областях.
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Чи буде це літо дощовим
- Віра Балабух також зазначила, що суттєві та тривалі зниження температури малоймовірні.
- Розповіла, що в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях імовірний дефіцит опадів.
- Також експертка зазначила, що в разі посилення циклонічної активності над Європою до України будуть переміщуватимуться більш вологі повітряні маси.
- "Це зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду та шквалу", – сказала Віра Балабух.
- Зауважимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, місячна кількість опадів у червні очікується 49 – 90 міліметрів. У Карпатах і подекуди на Прикарпатті 117 – 171, що в межах норми.