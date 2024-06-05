Яку найвищу температуру прогнозують в Україні

Червень в Україні буде теплим, подекуди спекотним. Очікується, що середня місячна температура буде вищою за норму на 1,5 – 2 градуси.

Яку найвищу температуру чекати українцям вже найближчими днями й у червні загалом, передає 24 Канал.

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Погода на червень

В Укргідрометцентрі прогнозували, що цього тижня в частині областей стовпчики термометрів сягнуть +34 градусів. Про таку температуру також раніше писав синоптик Ігор Кібальчич.

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах, понад 34 градуси поки не очікується щонайменше до 8 червня.

До речі, Кібальчич прогнозував, що максимальні денні значення температури в окремі дні червня можуть сягнути +31 – +36 градусів. Це переважно в Південно-Східній частині.

Тим часом на крайньому Заході, в Карпатському регіоні та районі Полісся червень прогнозується в межах норми.

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Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу

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Коли буде найбільша спека влітку

У коментарі 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповіла, що найвища температура очікується в липні й першій половині серпня, особливо в південних і південно-східних областях.

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