Не "Синицею" єдиною: Буданов "спілкується" з іншими російськими пілотами

Українська воєнна розвідка "спілкується" з російськими пілотами. Нещодавня операція "Синиця" може стати для росіян прикладом до реальних дій.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов не став розкривати деталей, адже це таємна інформація. В ефірі телемарафону він лише прокоментував, як у Росії реагують на викрадення вертольота Мі-8, передає 24 Канал.

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У Росії "засмучені" через "зникнення" Мі-8

Максим Кузьмінов, який перегнав російський вертоліт в Україну, не єдиний, з ким "спілкується" українська розвідка. Буданов заінтригував словами про те, що нині є "спілкування" й з іншими російськими пілотами. Ясна річ, голова розвідки не став розкривати подробиць.

Таке спілкування у нас як ішло з іще декількома особами, так і триває. А те, що відбулося, просто додасть впевненості тим людям, які ще вагаються,

– сказав він.

Коментуючи спецоперацію "Синиця", Буданов заявив, що російське військове керівництво, м'яко кажучи, "засмучене" через втрату гелікоптера. Тепер російська ФСБ почала ще активніше працювати. Проте в українській розвідці впевнені, що така "робота" не матиме результату, а рефлективні методи нічого не дадуть.

Спецоперація "Синиця": що відомо