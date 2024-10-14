Спецпосланець Ватикану приїхав до Москви
Джерело:Vatican News
Спеціальний посланець Ватикану прибув у Москву 14 жовтня. Візит відбувається у межах місії, яку йому доручив Папа Римський.
Варто зауважити, що Володимир Зеленський зустрічався з Папою Римським буквально 11 жовтня. Видання Vatican News написало, що мета візиту Маттео Дзуппі пов'язана з Україною.
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Що відомо про візит спецпосланця Ватикану
Директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні підтвердив, що кардинал Маттео Дзуппі 14 жовтня 2024 року почав свій другий візит у Москву "в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск минулого року, щоб зустрітися з представниками влади та оцінити додаткові зусилля з метою:
- сприяння возз'єднанню українських дітей зі своїми рідними,
- обмінові полоненими, маючи на думці досягнення такого очікуваного миру".
Речник Святого Престолу Маттео Бруні 20 травня 2023 року підтвердив, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі завдання провести місію, в погодженні з державним секретаріатом, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні, в надії на те, що це зможе започаткувати мирні процеси.
Так, в межах цієї місії кардинал Маттео Дзуппі здійснив візити до Києва, Москви, Вашингтона та Пекіна.
До речі, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна передасть Ватикану списки журналістів, які зараз у полоні в Росії. Також президент України розповів Папові Римському про загибель у полоні журналістки Вікторії Рощиної.