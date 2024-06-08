У НАТО планують створити посаду спецпосланника в Україні, – Foreign Policy
Джерело:Foreign Policy
НАТО обмірковує призначення постійного представника у Києві. Альянс планує збільшити свої довгострокові зобов'язання перед Україною на тлі війни з Росією.
Західне видання повідомляє, що члени Альянсу пішли на розширення співпраці незважаючи на нові погрози Москви про ескалацію конфлікту. Західні офіційні особи та Конгрес США знайомі з ситуацією.
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Навіщо потрібен спецпредставник НАТО
План, який буде оприлюднено на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, у разі схвалення передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" Альянсу в Україні. Її створять за зразком подібної посади, яка була в Афганістані протягом майже двадцяти років розміщення військ НАТО там.
Новий представник буде координувати підтримку України, включно з потоками військової допомоги Києву з різних західних країн. Посада посланника також надішле політичний сигнал як Україні, так і Росії про прихильність Альянсу до боротьби Києва. У НАТО розуміють, що український уряд прагне стати постійним членом НАТО, щоб посилити свій захист від російської військової агресії.
Деякі західні офіційні особи вітають створення нової посади посланника в рамках більшого пакету підтримки НАТО для України, який буде надано на майбутньому саміті у Вашингтоні.
Ми шукаємо шляхи інституціоналізації частини двосторонньої підтримки, яка надходить до України, і введення її в альянс НАТО,
– заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт.
Посада – заміна реальній допомозі
Серед представників НАТО існують і альтернативні думки щодо створення нової посади. Дехто в Альянсі розглядає роль посланника як частину урізаного пакета допомоги, який не відповідає головній меті України, формальному приєднанню до НАТО.
Один з чиновників анонімно повідомив, що створення посади посланника є частиною втішного призу, який намагаються дати Україні. За його словами, це ще один приклад того, що НАТО робить замість того, чого насправді хоче від організації Україна.
У НАТО розуміють, що війна неминуча
- В Альянсу поки немає конкретної стратегії оборони у разі повномасштабної агресії Росії. Втім, окремі країни-члени вже почали задумуватись над забезпеченням власної безпеки.
- Уряд Німеччини ухвалив план тотальної оборони. Цікаво, що він не написаний з нуля: це оновлена "рамкова директива про тотальну оборону" часів холодної війни, яка визначає заходи безпеки на випадок агресії.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Європі варто зосередитись на зміцненні безпекової політики, адже країна-агресорка навряд зазіхатиме лише на українські кордони. Під загрозою можуть бути й інші європейські країни. Пісторіус також говорив, що Німеччина має бути готова до можливої війни до 2029 року. Для цього планують повернути обов'язкову службу.
- Країни Балтії уже почали наймасштабніші військові навчання, які будь-коли проводили в регіоні. А до того провели серйозні навчання НАТО – найбільші з часів холодної війни.
- Крім того, НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі. Відомо про п'ять основних коридорів, які йдуть з Нідерландів, Італії, Греції, Туреччини та Норвегії.