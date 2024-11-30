Які сценарії тиску на Росію та Україну може розглядати новий спецпредставник США

Новим спецпредставником США у справах України стане генерал у відставці Кіт Келлог. Одразу після призначення він заявив, що "готовий працювати над забезпеченням миру через силу".

Найімовірніше, мовиться саме про тиск, який здійснюватиметься як на Київ, так і на Москву. Політтехнолог Борис Тизенгаузен навів 24 Каналу ймовірний сценарій, за яким можуть відбутися переговори. Він вважає його цинічним.

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Які методи тиску може розглядати новий спецпредставник США

На думку Тизенгаузена, у команді Дональда Трампа немає жодної людини, яка боротиметься за Україну до кінця. Навряд чи почуємо "надамо допомоги стільки, скільки необхідно". Хоча і в адміністрації Джо Байдена таких не було. Хіба публічно про таке заявляли, але на тому все й завершувалося.

Від нового спецпредставника США у справах України Кіта Келлога варто очікувати те саме, що хоче Трамп – швидке закінчення війни. Це може відбутися за наступним сценарієм:

зупинка бойових дій на позиціях, які будуть;

підписання договору про припинення вогню;

території, які окупувала Росія, не визнають російськими, статус вирішиться окремо.

Якщо ж Росія не захоче цього дотримуватися, у команді Трампа можуть сказати, мовляв, "у Путіна залишається дедалі менше грошей на війну, дамо Україні зброю, нехай покаже, що ми не жартуємо".

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Якщо ж Україна не захоче піти на ці умови, США можуть зупинити допомогу. Європа фізично не зможе її замістити, до того ж сама зменшує кількість військової допомоги. Тоді Київ буде вимушений звернутися до Вашингтона, але Росія окупує ще більше українських територій.

І для однієї сторони, і для іншої сторони затягувати й не погоджуватися не переговори рівносильно втраті переговорної позиції. Цинічно? Дуже цинічно. Багато запитають, мовляв, "нас кинули? А за що ми воюємо?" Відповім прямо: воюємо за те, що ця "міль" не стоїть в Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, і вже звідти не диктує умов,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Водночас політолог Ігор Чаленко вважає, що "мирний план" Келлога для завершення війни між Росією та Україною може призвести до тиску лише на одну зі сторін. Наразі між Україною та Росією немає порозуміння у ключових речах.