Спецпризначенці з ГУР десантувались на території Криму і завдали удару по ворогу: ефектні кадри

Кожен день наближає Крим до звільнення від російських окупантів. Станом на 4 жовтня у ГУР МО розповіли, що спецпризначенці десантувалися на території тимчасово окупованого півострова.

У ГУР МО наголосили, що Крим буде українським. Робота над цим триває.

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Десантувались на території Криму спецпризначенці "Стугни", а також – "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України. По окупантах завдали удару.

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Що відбувається у Криму

Бен Воллес – ексміністр оборони Великої Британії – заявив, що битва за Крим вже почалася. Він також додав, що вважає контрнаступ ЗСУ – успішним. Українські герої йдуть вперед. Водночас їм потрібно більше зброї. Воллес закликав країни надати її.

Окрім того, Крим регулярно навідує "бавовна". Вона завдає окупантам суттєвих втрат. Зокрема, відбулися серйозні атаки по Чорноморському флоту. Окупанти розуміють, що у них залишилося обмаль часу, й панікують.

Україна неодмінно поверне усі свої території. Зокрема, Крим, який був, є та буде Україною. Разом з українським прапором на тимчасово окупований півострів повернеться свобода та безпека для людей.