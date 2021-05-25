Американські спецпризначенці можуть допомогти Україні у конфлікті з Росією, – Bloomberg

Влітку 2021 року США завершать виведення своїх військ з Афганістану. В Університеті Джона Хопкінса вважають, що тепер американці можуть скоцнцентруватись на подіях у Африці та, зокрема, зміцнити своїх партнерів, серед яких і Україна.

Про це у статті для видання Bloomberg написав професор Школи передових міжнародних досліджень в Університеті Джона Хопкінса Хал Брендс. Він зауважив, у війні проти тероризму американські сили спецпризначення були виведені на передній план.

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США сконцентруються на протистоянні з Росією та Китаєм

Після виходу військ з Афганістану, Вашингтон сконцентрується на протистоянні з Росією та Китаєм.

За два десятиліття війна з тероризмом стала центральною для ідентичності сил спецпризначення. З перших днів після терактів 11 вересня 2001 року вони брали активну участь у відстеженні лідерів терористів й знищенні терористичних мереж,

– мовиться у статті.

Бюджет командування спецопераціями значно зріс

Значне посилення ролі американських спецпризначенців у світі відбулось після спецоперації з ліквідації лідера "Аль-Каїди" Осами бен Ладена.

Вашингтон, пише Брендс, перейшов від масштабних антитерористичних операцій до більш "акуратних" стратегій. Бюджет Командування спеціальними операціями зріс втричі з 2001 до 2017 року, особовий склад збільшився з 43 тисяч до 70 тисяч солдатів.

Спецпризначенцям доведеться переорієнтуватись

Для американських спецпризначенців, пише у статті, залишається чимало роботи в Африці та на Близькому Сході. Проте найважливіше для США – протистояти іншим великим державам, у більшості випадків мовиться про несилові методи.

Виступати, як очі та вуха американського уряду в таких місцях, як Африка, де конкуренти поступово посилюють свою присутність; зміцнити партнерів, таких як Україна, які перебувають на передовій геополітичної конкуренції; допомогти країнам Скандинавії або Балтії, де є перспектива тривалого, кривавого повстання, якщо Москва нападе,

– перерахував Брендс завдання американських спецпризначенців.

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Професор зауважив, що для цього силам доведеться дещо переорієнтуватись – зокрема мовиться про вивчення мов та небойові дії.