Спецпропозиція для Тищенка: курйозна ціна для нардепа на українському ринку

На одному з українських продуктових ринків зробили спецпропозицію для народного депутата Миколи Тищенка. М'ясну продукцію для політика продають за 20 гривень.

У такий кумедний спосіб продавці відповіли на нещодавню заяву "слуги народу". Тищенко заявив, що купує на Бессарабці яловичину по 20 гривень за кілограм, а гречку – по 12 гривень.

До теми Тищенко вважає, що в Україні яловичину можна купити по 20 гривень за кілограм

Однак на ринку таких цін уже давно немає. За даними Держстату, середня ціна на гречку становить 42,5 гривні. Кілограм яловичини оцінили на майже 145 гривень.

Яловичина для Тищенка

Відтак продавці м'яса виклали на прилавок продукцію "Для Тищенка". Її вартість становить саме 20 гривень за кілограм, але й зовнішній вигляд залишає бажати кращого.

Фотографію залишків від м'ясної продукції виклали у одній з інстаграм-спільнот Києва. Жарт знайшов чимало підтримки, користувачі соцмережі запропонували ще продавати гречку в такий спосіб.

Журналісти перевірили, чи справді нардеп від "Слуги народу" купує товари на Бессарабському ринку в Києві. Тамтешні продавчині підтвердили цю інформацію, але були здивовані його заявою.

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