Спецслужби Росії могли частково знати про операцію з "вагнерівцями", – голова ТСК
20 вересня 2021 , 20:39Читать новость на русском
Джерело:"Сьогодні"
Російські спецслужби могли частково знати про українську операцію із затриманням "вагнерівців". Москва навіть могла вести з Україною "подвійну гру".
Спецслужби Росії могли відстежити частину заходів української розвідки в роботі щодо документування. Про це заявила глава Тимчасової слідчої комісії Мар'яна Безугла.
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Росіяни могли прикривати свої дії проти України
Безугла припустила, що росіяни могли використовувати певні заходи в рамках оперативної гри як прикриття для своїх дій проти України.
ТСК встановила, що російські спецслужби дозволили виїзд найманців в Білорусь. Підготовка відповідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як "вагнерівців" затримали в Мінську.
Що треба знати про справу "вагнерівців"
- У Білорусі 29 липня 2020 року затримали 33 бойовики "Вагнера". Дехто з них воював на Донбасі з боку окупантів.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив віддати "вагнерівців" Росії. Однак Київ просив про їх екстрадицію в Україну.
- У ЗМІ згодом заговорили, що "вагнерівці" у Білорусі – це було частиною операції українських спецслужб, але нібито хтось з Офісу Президента "злив" інформацію.
- Зеленський спочатку все заперечував. Проте потім він визнав, що це була операція України, але походила від інших країн.
- У Раді створили ТСК для розслідування справи. Нещодавно комісія оприлюднила результати. Згідно з ними, спецоперації не було, натомість був спеціальний захід.
- Також ТСК констатувала, що серед "вагнерівців" був агент з Білорусі.
- У Комітеті з нацбезпеки переконані, що у висновках ТСК по справі "вагнерівців" є розбіжності.