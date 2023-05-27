Спецслужби Росії розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю на Запоріжжі, – ГУР

У ГУР повідомили, що російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю у Запорізькій області. Це для того, щоб зірвати контрнаступ українських захисників.

Аналіз перехоплених розмов ГУР свідчить, що окупанти продовжують підготовку до застосування ядерної та хімічної зброї.

Дивіться також Хімічна атака: як її розпізнати та що робити, щоб захиститися

Окупанти можуть застосувати хімічну зброю на Запоріжжі

Головне управління Розвідки України повідомило, що 27 травня 2023 року російські військові почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

О 12:15 у мережі спостережених постів противника, які розгорнуті в районі берегової лінії Енергодар, зафіксовано передачу наступного повідомлення: "Стріла-10, Стріла-10, це Чіта. Можливий викид хімічної зброї з коптерів".

Згодом, о 12:44, розвідка перехопила повідомлення іншого російського військового про те, що коптера було скинуто 2 невідомі речовини, "можливо з хімічними елементами".

Російські спецслужби хочуть використати хімічну зброю проти своїх військових

У ГУР раніше попереджали та наголосили зараз, що російські спецслужби готують провокації з хімічною та ядерною зброєю, щоб звинуватити в цьому Україну та зірвати контрнаступ ЗСУ. Реальними жертвами ворожої провокації мають стати солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах Кремль планує використати як фейковий доказ для звинувачення України.

Як повідомлялося раніше, росіяни готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки з метою звинуватити Україну. Можуть бути реальні жертви серед окупантів з ознаками ураження хімічною зброєю. Україна не використовує хімічну зброю,

– наголосили в ГУР.

У розвідці додали, що чергові постановки ворожих спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.

Окупанти готують провокацію на ЗАЕС