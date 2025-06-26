Будуть тяжкі наслідки для Росії, – у Зеленського пояснили, як працюватиме новий Спецтрибунал

Росія та її військове керівництво зазнають серйозних наслідків після підписання угоди про створення Спецтрибуналу для розслідування агресії проти України. Її підписали президент України Володимир Зеленський і генсек Ради Європи Алан Берсе 25 червня в Страсбурзі.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу заявив, що підписання угоди про створення Спецтрибуналу – це визнання факту масових військових злочинів на території Європи. За його словами, ці злочини не мають терміну давності, а сам трибунал дозволяє не доводити склад злочину – це потрібно лише в межах окремих кримінальних справ.

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Кого буде притягнуто до відповідальності

Він додав, що факт агресії вже встановлено в межах міжнародного права, зокрема в рамках ООН. Встановлено, що Росія – безсумнівний агресор, із порушенням усіх правил, норм і навіть звичаїв ведення війни як такої.

Підстав для такої війни у Росії не було. Це – немотивована агресія з єдиною метою: знищення цивільного населення іншої країни, – сказав Михайло Подоляк.

Він наголосив, що всі учасники засідання Радбезу Росії у лютому 2022 року вже вважаються безумовними злочинцями. Їх буде притягнуто до юридичної відповідальності.

Історія та право зафіксують, що частина російського керівництва – як військового, так і політичного, включно з Володимиром Путіним – є воєнними злочинцями. Це матиме серйозні наслідки для Росії, хоча це не означає, що всі вони незабаром опиняться на лаві підсудних у Гаазі.

Він також зазначив, що відсутність покарання для цих людей означала б фактичне виправдання масових убивств як інструмента зовнішньої політики.

Такий спецтрибунал, який уже підтримала велика кількість країн, передусім європейських, — закриває двері для Росії до того моменту, поки всі ці особи не будуть засуджені,

– сказав Подоляк.

Він підкреслив, що Спецтрибунал зафіксує, що всі ці особи – доведені й безумовні злочинці, і це не матиме строку давності. Це рішення не вимагатиме додаткових зусиль, але залишиться в історії та матиме серйозні репутаційні наслідки для Росії.

Навіть після завершення війни військові злочинці не уникнуть відповідальності: їм не знімуть особисті санкції і не дозволять вільно подорожувати за кордон.