Спікер Конгресу США різко відповів пропагандисту з Росії: його заява має важливе значення

Спікер палати представників Конгресу США Кевін Маккарті поставив на місце російського пропагандиста, відповідаючи на запитання про війну в Україні. Його заява про підтримку Києва є дуже важливою.

Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, республіканський спікер палати представників Конгресу дав зрозуміти, що США продовжуватимуть підтримувати Україну.

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Про що свідчить заява Маккарті

Він зазначив, що справляє враження сама заява Маккарті, як і те, кому він це сказав та де саме. Адже спікер палати представників Конгресу раніше часто заявляв, що не дасть "чистий чек" Україні, не пояснюючи, що це означає. А російська пропаганда трактувала ці його слова на свою користь.

Те, що він висловив таку думку, свідчить про те, що, по-перше, Марджорі Тейлор Ґрін поряд не стояла і йому не потрібно було перед своїми прогинатися,

– пояснив Рашкін.

До того ж, зауважив він, з Fox News вигнали Такера Карлсона, який був головним голосом підтримки Росії та ставив під сумнів усю американську допомогу Україні. І тепер видно, що Маккарті дещо посмілішав у своїх заявах на підтримку України. Тобто він розуміє ситуацію.

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Чому слова Маккарті дуже важливі

Рашкін заявив, що цієї заявою спікер палати представників Конгресу висловив підтримку президентові США, який є представником іншої партії. І Маккарті зробив це, перебуваючи в Ізраїлі, який уже понад рік зважує рішення про те, чию сторону обрати.

Це, я думаю, ще нагадування Ізраїлю, що потрібно більше допомагати Україні,

– сказав американський політик.

Також, наголосив він, так республіканський спікер палати представників Конгресу дав зрозуміти, що США не вагаються щодо допомоги Україні й продовжуватимуть нас підтримувати.

Я думаю, що це було дуже приємно почути і президенту Байдену, який, м'яко кажучи, не впевнений, наскільки республіканці підтримають наступний пакет допомоги Україні,

– заявив Рашкін.

Тому, зауважив він, дуже приємно було почути слова Маккарті щодо підтримки України. І демократи та республіканці, за винятком трампістів, дуже задоволені його заявою.

Водночас, додав Рашкін, треба пам'ятати, що Маккарті все ж політик, і це не означає, що, коли справа дійде до переговорів, то він погодиться на все, чого захоче Байден. Однак це дає гарне підґрунтя для переговорів.

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