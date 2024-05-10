Кабмін змінив порядок бронювання: хто тепер затверджуватиме списки заброньованих від мобілізації

Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов’язаних. Відтепер його не буде затверджувати Генштаб.

Займатися затвердженням списків заброньованих від мобілізації буде Міноборони. Відповідні зміни були затверджені урядом 8 травня.

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Затверджувати списки заброньованих від мобілізації буде Міноборони

Кабінет міністрів затвердив зміни у порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Тепер відповідальність за затвердження списків заброньованих перейшла з Генштабу ЗСУ на Міноборони.

Ця ініціатива передбачає, що центральні органи виконавчої влади після отримання списків заброньованих від підприємств, перевіряють їх повноту та відповідність вимогам, після чого подають їх на погодження Міністерству оборони.

Інших суттєвих змін поки що не вносили. Бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки, як і раніше.

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