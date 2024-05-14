Тріумф Пекіна: чому Китаю вигідна підтримка Росії

Китай відомий своєю прихильністю до Росії, він наполягає, щоб Кремль взяв участь в обговоренні української Формули миру та продовжує посилювати економічні зв'язки з країною-агресоркою. Така співпраця є вигідна Китаю через певні причини.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що через війну Росії проти України, США "не звертає уваги" на Тайвань. Також відбувається експансія Росії Китаєм.

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Чому Китаю вигідна підтримка Росії

В Китаї є прислів'я – "сидіти над рікою та дивитись на трупи ворогів, що пропливають", яке, за словами Давидюка, описує цю ситуацію. Китаю вигідна підтримка Росії, адже США "не пішли займатись" Тайванем.

Поки що в західній військовій риториці ми бачимо, що Тайвань є на других ролях після України,

– зауважив політолог.

Росія тимчасом отримує від Китаю дешевий газ, нафту, деревину та вугілля. Російські жінки, за словами Давидюка, вважають китайців сильними та хоробрими чоловіками, адже російські чоловіки – це алкоголіки та злочинці.

Іде повна експансія Росії. Сьогодні там тріумфує Китай через те, що він "відплачує" за всі пригноблення Радянським Союзом,

– пояснив політолог.

Саме тому Китай не змінює свою міжнародну політику, "сидить та отримує задоволення від того, як гниє Росія". Сі Цзіньпін не готовий виступати за завершення війни Росії з Україною.

Я не думаю, що йому (Китаю – 24 Канал) потрібно, щоб Путін виграв, але йому точно не треба, щоб Путін програв, тому що це одна вертикаль автократичних режимів. Він в цей час непогано грабує Росію,

– підкреслив Давидюк.

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