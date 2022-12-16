Китай під виглядом зближення буде поглинати Росію, – політолог
Пекін певний час намагався дистанціюватися від Москви. Однак останнім часом глава КНР Сі Цзіньпін доручив уряду налагодити тісніші економічні зв’язки з Росією.
Зближення з Росією – це цілком закономірний крок з боку Пекіна. Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.
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Чому насправді Китай зміцнює відносини з Росією
Однак, за його словами, насправді ні про яке "поглиблення" співпраці не йдеться. У цій ситуації Пекін має зовсім інші інтереси.
Китай фактично розпочинає скуповування Росії, зрозумівши, що вже запускається процес, коли російська економіка опускатиметься на дно. Під виглядом активізації відносин з Росією Пекін зараз буде скуповувати і забирати собі те, що погано лежить,
– пояснив Саакян.
Політолог вважає, що економічні, фінансові та енергетичні процеси нібито співпраці з Росією, які зараз запускає Китай, будуть тільки поглиблюватися.
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Чим для Росії може обернутися співпраця з Китаєм
За словами політолога, процес нібито поглиблення економічних зв'язків з Росією для Китаю є також певним елементом "перегонів із Заходом". Частково така ситуація вигідна і Росії. Втім, Москва заплатить за це високу ціну.
Аргумент про те, що нібито Росія з Китаєм зближуються, зараз у геополітичному плані потрібен і Владіміру Путіну. Але насправді Китай просто під виглядом зближення буде поглинати Росію,
– сказав Саакян.
Чи зміниться позиція Китаю щодо війни в Україні
Політолог нагадав, що водночас уряд КНР заборонив постачати у Росію процесори Loongson на базі власної архітектури LoongArch. Китайська влада аргументувала це тим, що технологія є стратегічно важливою для Китаю, оскільки вона використовується у військово-промисловому комплексі країни.
Раніше Китай на різних заходах напівзакритого формату неодноразово декларував, що не буде допомагати Росії у військовому та воєнному планах. Тобто Пекін не збирається ані втручатися у конфлікт, ані надавати Росії зброю чи доступ до технологій,
– сказав Саакян.
Він зауважив, що на додачу Китай також виступив проти застосування ядерної зброї. За словами політолога, Пекін чітко продемонстрував свою позицію щодо війни в Україні і наразі її не змінює. Тож йдеться лише про економічну експлуатацію Росії.
Відносини Росії з Китаєм: головне
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