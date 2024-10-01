Що може змусити Китай припинити допомагати Росії

Китай продовжує підтримувати Росію, попри санкції, які застосовані проти неї Заходом. Ба більше, він, імовірно, постачає Москві зброю. Проте ця співпраця може припинитись за певних умов.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що для Пекіна вигідніше розірвати зв'язки з Москвою. Також у США закликали Китай припинити співпрацю з Росією, адже це потрібно для миру в Україні.

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Пекіну це не потрібно

"Насправді Китай може зупинити у підтримці Росії розуміння того, що йому із Заходом буде цікавіше. Нагадую, що в товарообігу Китаю за 2023 рік частка Росії складала 4%, а частка ЄС і США сукупно – 24%. Тобто Китаю іти на конфронтацію західним світом не дуже вигідно суто з економічних міркувань", – пояснив Ус.

Також Китаю не варто робити занадто очевидних кроків на користь Росії, адже вторинні санкції ніхто не скасовував. Це можуть бути насамперед фінансові санкції.

Китай – велика промислова країна, яка виробляє багато товарів, але за них потрібно розраховуватись. Ба більше, Пекін має отримувати інвестиції, а також технології від Заходу,

– зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Якщо конфронтація, яку загострює Росія, дійде до того, що світ дійсно буде поділено на блоки та Китай перебуватиме в одному з Москвою, то проти нього можуть бути запроваджені рішення щодо обмеження в отриманні технологій та інвестицій.

Китаю це не потрібно, і навряд чи він бачить свою перспективу у зв'язці з Росією. Він хоче бути однією з провідних торгівельних країн світу, і завдяки цьому отримувати значні прибутки,

– наголосив він.

Водночас ця конфронтація, серед іншого, може призвести до того, що буде змінено багато підходів, зокрема, ліквідовано Світову організацію торгівлі, і тоді буде запроваджено обмеження щодо закупівлі на імпорт товарів з Китаю. А він піднявся саме завдяки доступу до СОТ і можливості продавати свої товари.

Зверніть увагу! Експорт Китаю до приєднання до СОТ складав 300 мільярдів доларів у 2001 році, а після приєднання – 3,4 трильйона доларів у 2023-му. Приріст більше, ніж у 10 разів.

Відповідно втратити це через зв'язки з Москвою він навряд чи хоче. Для цього Пекіну потрібно пильніше ставитись до співробітництва з Росією. Попри те, що він дійсно запроваджує певні обмеження, йому варто робити це ще жорсткіше, щоб західні партнери це помічали,

– підкреслив Іван Ус.

Раніше британське видання The Times повідомляло, що Китай може передавати Росії летальну зброю. На Заході є докази таємних постачань китайськими компаніями зброї росіянам. Це, за словами журналістів, може призвести до "значної ескалації" участі Китаю у війні в Україні.