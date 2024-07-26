"Я залишу вас без грошей": чому Сі стає тривожніше через співпрацю з Росією

Після візиту глави МЗС Дмитра Кулеби позиція Китаю не змінилася. Країна продовжує притримуватися свого "мирного плану", який розробила для припинення війни в Україні. Проте світ тисне на Пекін, оскільки дедалі складніше "грати" в нейтральну позицію.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що Китай офіційно визнають рушійною та вирішальною силою в допомозі Росії у війні проти України. Тому вводяться нові санкції та торговельні обмеження.

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Як Трамп може вплинути на Сі

Політтехнолог розповів, що одна з міжнародних організацій провела детальний аналіз співпраці Китаю та Росії: скільки та які мікрочипи Пекін поставляє у Москву, якими шляхами, як це відбувається, де країна-агресорка їх використовувала – у ракетах чи іншій техніці.

Дедалі більше таких доказів з'являється. Відповідно Китаю дедалі складніше балансувати. Розрахунки між Пекіном та російськими бізнесами збільшують у часі. Виникають негаразди з оплатою в юанях, у рублях – взагалі мовчу,

– зазначив Тизенгаузен.

На шальках терезів зараз не тільки торговельна вигода. Пекін і так заполонив російський ринок своїми товарами. Крім того, китайські бізнеси вибивають знижки з усіх росіян, які з ними торгують, і не лише з тих, хто під санкціями.

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Сі Цзіньпін почувається прекрасно, але водночас йому стає тривожно. Оскільки здійснюють певні заходи щодо тих, хто допомагає Росії обходити санкційні обмеження. Тож, у Китаю можуть виникнути серйозні проблеми у цьому аспекті.

Дональд Трамп, який потенційно може стати наступним президентом США, має непоганий досвід боротьби й торговельних обмежень. Якось він говорив Ірану: "Я залишу вас без грошей". Він може це зробити (щодо Китаю – 24 Канал). Він розуміє економічні больові точки. Його команда може попрацювати над цим,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.