Є позитивний сигнал для України: якими насправді є стосунки Росії та Ірану

Іран продовжує бути союзником Росії у війні проти нашої держави. Він поставляє російським окупантам свої безпілотники Shahed 136 і робитиме це надалі. Однак є певний позитивний сигнал для України.

Однак важливо, що Іран не надає країні-агресорці свої балістичні ракети Zolfaghar. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та фахівець з ППО Андрій Крамаров.

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Є позитивний сигнал для України

Що стосується іранських безпілотників Shahed 136, то росіяни продовжують вивозити їхні компоненти, збирати їх безпосередньо в Росії. Ба більше, вони перемальовують назву БпЛА, але ж ми розуміємо, що це все одно іранський дрон-камікадзе.

У контексті цієї одиниці озброєння співробітництво (Росії та Ірану – 24 Канал) продовжиться. Проте для нас є досить позитивним сигналом те, що далі їхнє співробітництво не йде. Наприклад, балістичні ракети Zolfaghar Іран все одно не передає Росії,

– зазначив військовий експерт.

Крамаров прокоментував співпрацю Росії з Іраном: дивіться відео

Іран хоче збудувати завод дронів у Росії

Тегеран та Москва планують збудувати завод з виробництва вдосконалених дронів Shahed. У Росії планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників, які збираються використовувати у війні проти України.

Будівництво заводу планується у Республіці Татарстан, а саме в місті Єлабуга. На початку січня 2023 року іранська делегація прилетіла в Росію, щоб відвідати заплановане місце для будівництва заводу й обговорити деталі для запуску проєкту.

Ба більше, обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник за ті, які вже є в наявності. Вони працюють над розробкою нової моделі Shahed 136, яка, як очікується, буде оснащена новим двигуном, що дозволить йому літати швидше та далі. Новий завод вироблятиме саме вдосконалений безпілотник.

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