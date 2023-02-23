Які особливості співпраці Росії з Іраном: Мусієнко сказав, хто ще допомагає Путіну

Росія має певні проблеми з озброєнням та снарядами, які намагається терміново вирішити. Так вони посилюють співпрацю з Іраном. Тут також потрібно ретельно дивитися на рух Китаю.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Росія ще має багато запасів бронетехніки, яка "законсервована" на складах. Однак свого часу окупанти отримали близько 100 танків Т-72 від Білорусі, які нібито перевозили на модернізацію.

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Щодо іншої зброї. То активно шукають снаряди, реактивні снаряди та й все, що потрібно. Їх витрачають у великій кількості. А військово-промисловий комплекс не встигає,

– зазначив Мусієнко.

З якими країнами співпрацює Росія

Як вважає Мусієнко, зараз можна виділити 3 основні союзники Росії – КНДР, Іран та Китай. Але не варто відкидати і Середню Азію, де окупанти намагалися про щось домовитися з тим же Таджикистаном. Також можна припустити, що Росія намагалася знайти снаряди і в Африці, і в Латинській Америці. Однак там вони можуть бути в сумнівному стані.

Основний партнер, за яким є встановлена інформація – це Іран. Відомо, що там потай постачають дрони. Також була інформація про пробну партію снарядів. Але основні ризики – балістичні ракети,

– розповів Мусієнко.

Він нагадав, що в листопаді було багато розмов, що Іран нібито передав Росії власні балістичні ракети. Однак з низки причин ці постачання, найімовірніше, так і не відбулися. Але загалом співпраця обох країн у військовій сфері триває.

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Варто дивитися і за діями Китаю, який, за повідомленнями від США, роздумує над допомогою Росії. Як припускає Мусієнко, це можуть бути певні елементи або запчастини, які необхідні для виробництва зброї в самій Росії. Їх можуть переправляти чи через КНДР, чи через інші шляхи.

Ще один можливий варіант – повноцінна підтримка Росії боєприпасами, технікою тощо. Але в такому випадку Пекін точно отримає санкції, наслідки від яких можуть бути дуже болючими.

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